Экономия 44 грн на крабовых палочках: не упустите последние дни акции в "АТБ"

Предложение входит в акцию, которая проходит с 4 по 10 ноября

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В сети "АТБ" со скидкой сейчас продают не только красную рыбу, но и крабовые палочки "Своя линия" в упаковке 500 г за 99,90 грн. До скидки они стоили 143,90 грн.

Об акционных ценах в "АТБ" сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Предложение касается замороженных крабовых палочек. На этикетке товар обозначен как пастеризованный замороженный продукт из сурими.

Акционная цена распространяется на полкилограммовую упаковку замороженного продукта Источник: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" раз в неделю будут действовать скидки до 55%: в какой день бежать за покупками.