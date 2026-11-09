Звільніть коридор від зайвого за один вечір: три групи речей, яким не місце біля дверей

Для вузького коридору підійде закрита шафка завглибшки близько 17–18 см, а частину речей можна перенести на стіну

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Восени передпокій швидко заповнюють об’ємні куртки, черевики та мокрі парасолі. Звільнити для них простір можна без ремонту: прибрати несезонні речі й облаштувати окреме місце для сушіння.

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Видання urzadzamy.pl радить почати з трьох груп: літніх аксесуарів, запасного взуття та предметів без постійного місця. Саме вони займають полиці й ділянку біля дверей, потрібні для щоденних осінніх речей.

Які речі перенести з передпокою

Спершу сховайте легкі куртки, сандалі, кеди, пляжні сумки, кепки та інші літні аксесуари. Їх можна перенести на верхні полиці, скласти в сезонний кошик або прибрати до іншої шафи. Поруч залиште лише те, чим користуватиметеся найближчими тижнями.

Друга група – взуття, яке стоїть "про всяк випадок", але не потрібне щодня. Третя – пакети, пошта, речі для передачі іншим, спортивні дрібниці й сумки, які залишають біля входу ненадовго. Для них потрібно визначити постійне місце, щоб вони не накопичувалися біля дверей.

Пакетам, пошті й речам для передачі варто визначити постійне місце Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де сушити мокре взуття та парасолі

Зону входу зручно облаштувати послідовно: перед дверима залишити килимок для очищення підошов, усередині покласти вологопоглинальний, а поруч поставити низький піддон для взуття. Він збиратиме воду й бруд, які інакше потраплятимуть на підлогу та розноситимуться квартирою.

Для парасоль підійде підставка з піддоном. Після дощу парасолю краще сушити розкритою в провітрюваному місці, не притуляючи до радіатора. Одразу ховати її в шафу чи мокрий чохол не слід.

Піддони збирають воду з черевиків і парасоль, не даючи їй розтікатися підлогою Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Куртки й черевики також мають висохнути перед тим, як потрапити до закритої шафи. Інакше волога залишатиметься в матеріалі та потраплятиме всередину меблів. Розлиту воду потрібно регулярно витирати, а килимки й підлога мають висихати протягом доби.

Як облаштувати вузький коридор і захистити підлогу

У невеликому передпокої неглибока закрита шафка приховає різні пари взуття й залишить зручний прохід. Її поверхню можна використати для ключів і дрібниць, а на стіні розмістити кілька гачків. Лава доречна лише там, де для неї є простір; відкриті полиці краще не перевантажувати.

Кріплення гачків потрібно добирати з урахуванням ваги осінніх курток і сумок. Надійність залежить від матеріалу стіни та способу монтажу, а не тільки від самого вішака.

Килимок обирайте відповідно до покриття підлоги. На дереві не можна залишати воду, а підстилка має дозволяти поверхні просихати. Для вінілу або LVP слід уникати гумової чи латексної основи: вона здатна спричинити стійку зміну кольору покриття.

Надійність гачків залежить від матеріалу стіни та способу монтажу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", полтавський швець Микола Фокін застеріг не сушити парасольки біля батарей, обігрівачів або під прямими сонячними променями, бо тканина зіпсується, а колір вигорить.