Сивину не доведеться ховати: шість стрижок для жінок 50+, з якими зачіска заграє по-новому
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З віком змінюється структура волосся: воно стає сухішим і жорсткішим, тому форма зачіски має особливе значення
Природний сріблястий відтінок дедалі частіше залишають замість фарбування. Вдало підібрана стрижка підкреслює його красу, додає пасмам об’єму та спрощує щоденне укладання – від короткого піксі до довших багатошарових варіантів.
Шість фасонів для сивого волосся пропонує видання Kiskegyed. Серед них є варіанти для тонких пасом, які швидко втрачають об’єм, і для густого чи кучерявого волосся.
Боб і лоб: виразна форма без складного укладання
Класичний боб А-силуету – варіант для тих, хто хоче візуально густішу зачіску. Пасма сягають підборіддя або опускаються трохи нижче, а спереду залишаються ледь довшими, ніж на потилиці. Така форма пом’якшує риси обличчя й добре виглядає на прямому та кучерявому волоссі різної товщини.
У цієї стрижки є кілька настроїв. Італійський боб із делікатними шарами та чубчиком-шторкою, що подовжується до боків, робить образ м’якшим. Блант-боб із чітким рівним зрізом на кінчиках має сміливіший і сучасніший вигляд. Обидва варіанти можна носити з хвилями або давати волоссю висохнути природно.
Якщо коротка довжина не приваблює, підійде подовжений боб, або лоб. Він зберігає характерну форму боба, але залишає більше довжини. Тонке волосся з ним здається густішим, а густому легше надати охайного вигляду. Сушіння й укладання такої зачіски не потребують багато часу.
Біксі та текстурований піксі: коротко, але з характером
Біксі поєднує риси боба й піксі та підходить тим, хто хоче коротшу стрижку без радикального переходу до мінімальної довжини. Зазвичай пасма опускаються трохи нижче мочок вух, хоча їх можна залишити й до підборіддя. М’які шари створюють об’єм, а легкий чубчик набік візуально звужує обличчя, пом’якшує риси й привертає увагу до очей.
Особливо доречний біксі для тонкого волосся, яке швидко прилипає до голови: багатошаровий зріз допомагає зачісці тримати форму. Водночас цей фасон пасує густим і кучерявим пасмам та не потребує складного щоденного догляду.
Для прихильниць ще коротших стрижок є текстурований піксі. У класичній версії волосся коротке з боків і на потилиці, а зверху трохи довше. Текстурований варіант залишає більше довжини та поєднує багатошаровість із тупим зрізом. Завдяки цьому пасма виглядають об’ємнішими, а зачіску легко формувати як на прямому, так і на кучерявому волоссі.
Сучасний шег і багатошарова стрижка: коли хочеться зберегти довжину
Сучасний шег – вибір для тих, кому подобається виразна текстура та легка недбалість. Класичний фасон сягає приблизно плечей: коротші пасма на маківці поступово переходять у довші й м’яко лягають одне на одне. Спочатку таку техніку використовували для кучерів, згодом з’явилися версії для прямого й тонкого волосся.
У сучасному прочитанні шег буває довшим за плечі, з делікатнішими шарами та чубчиком нижче брів або чубчиком-шторкою. Він має стриманіший вигляд, але зберігає рухливість і характер. Таку зачіску можна носити без укладання феном, а довжина дозволяє зібрати волосся, заколоти його чи заплести.
Ще один варіант – багатошарова стрижка без прив’язки до конкретної довжини. Її виконують і на волоссі до плечей, і на довгому, аж до середини спини. Головна риса – поступове подовження пасом згори донизу, яке додає зачісці пишності та руху. Такий зріз підходить до різних форм обличчя й типів волосся; за достатньої довжини його можна збирати в пучок або косу.
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