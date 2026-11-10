Сивину не доведеться ховати: шість стрижок для жінок 50+, з якими зачіска заграє по-новому

З віком змінюється структура волосся: воно стає сухішим і жорсткішим, тому форма зачіски має особливе значення

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Природний сріблястий відтінок дедалі частіше залишають замість фарбування. Вдало підібрана стрижка підкреслює його красу, додає пасмам об’єму та спрощує щоденне укладання – від короткого піксі до довших багатошарових варіантів.

Шість фасонів для сивого волосся пропонує видання Kiskegyed. Серед них є варіанти для тонких пасом, які швидко втрачають об’єм, і для густого чи кучерявого волосся.

Боб і лоб: виразна форма без складного укладання

Класичний боб А-силуету – варіант для тих, хто хоче візуально густішу зачіску. Пасма сягають підборіддя або опускаються трохи нижче, а спереду залишаються ледь довшими, ніж на потилиці. Така форма пом’якшує риси обличчя й добре виглядає на прямому та кучерявому волоссі різної товщини.

Боб із пасмами до підборіддя створює виразну форму без складного укладання Джерело: https://www.instagram.com/thesilverlining_1970/

У цієї стрижки є кілька настроїв. Італійський боб із делікатними шарами та чубчиком-шторкою, що подовжується до боків, робить образ м’якшим. Блант-боб із чітким рівним зрізом на кінчиках має сміливіший і сучасніший вигляд. Обидва варіанти можна носити з хвилями або давати волоссю висохнути природно.

Якщо коротка довжина не приваблює, підійде подовжений боб, або лоб. Він зберігає характерну форму боба, але залишає більше довжини. Тонке волосся з ним здається густішим, а густому легше надати охайного вигляду. Сушіння й укладання такої зачіски не потребують багато часу.

Боб із трохи довшими передніми пасмами візуально робить зачіску густішою Джерело: https://www.instagram.com/p/Da4AqckJK5e/

Біксі та текстурований піксі: коротко, але з характером

Біксі поєднує риси боба й піксі та підходить тим, хто хоче коротшу стрижку без радикального переходу до мінімальної довжини. Зазвичай пасма опускаються трохи нижче мочок вух, хоча їх можна залишити й до підборіддя. М’які шари створюють об’єм, а легкий чубчик набік візуально звужує обличчя, пом’якшує риси й привертає увагу до очей.

Особливо доречний біксі для тонкого волосся, яке швидко прилипає до голови: багатошаровий зріз допомагає зачісці тримати форму. Водночас цей фасон пасує густим і кучерявим пасмам та не потребує складного щоденного догляду.

Багатошаровий зріз пасує різним формам обличчя й типам волосся Джерело: https://www.instagram.com/p/DWXbW8dGBTR/

Для прихильниць ще коротших стрижок є текстурований піксі. У класичній версії волосся коротке з боків і на потилиці, а зверху трохи довше. Текстурований варіант залишає більше довжини та поєднує багатошаровість із тупим зрізом. Завдяки цьому пасма виглядають об’ємнішими, а зачіску легко формувати як на прямому, так і на кучерявому волоссі.

Біксі поєднує риси боба й піксі, не вимагаючи радикально короткої довжини Джерело: https://www.instagram.com/p/DMllOCBx0oJ/

Сучасний шег і багатошарова стрижка: коли хочеться зберегти довжину

Сучасний шег – вибір для тих, кому подобається виразна текстура та легка недбалість. Класичний фасон сягає приблизно плечей: коротші пасма на маківці поступово переходять у довші й м’яко лягають одне на одне. Спочатку таку техніку використовували для кучерів, згодом з’явилися версії для прямого й тонкого волосся.

Багатошарові пасма додають зачісці руху й пасують різним типам волосся Джерело: https://www.instagram.com/p/DI_y3cmsbWc/

У сучасному прочитанні шег буває довшим за плечі, з делікатнішими шарами та чубчиком нижче брів або чубчиком-шторкою. Він має стриманіший вигляд, але зберігає рухливість і характер. Таку зачіску можна носити без укладання феном, а довжина дозволяє зібрати волосся, заколоти його чи заплести.

Сучасний шег зберігає рухливість і не потребує укладання феном Джерело: https://www.instagram.com/p/DZGwlKQGmhL/

Ще один варіант – багатошарова стрижка без прив’язки до конкретної довжини. Її виконують і на волоссі до плечей, і на довгому, аж до середини спини. Головна риса – поступове подовження пасом згори донизу, яке додає зачісці пишності та руху. Такий зріз підходить до різних форм обличчя й типів волосся; за достатньої довжини його можна збирати в пучок або косу.

Багатошаровий зріз додає довгому волоссю пишності та руху Джерело: https://www.instagram.com/p/DNgTL4hM2RG/

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