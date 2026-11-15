Бутусов призвал организовать эвакуацию из Славянска и Краматорска

Первоочередно военный предлагает вывозить детей, пожилых и лиц с инвалидностью

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Военный и журналист Юрий Бутусов призвал провести обязательную эвакуацию гражданских из Славянска и Краматорска в Донецкой области из-за усиления российских ударов. По его мнению, ответственность за спасение жителей должна взять Ставка Верховного Главнокомандующего.

Призыв командира роты БпЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса НГУ "Хартия" был обнародован на YouTube-канале "Бутусов Плюс". В разговоре с журналисткой Ириной Ромалийской Бутусов объяснил, как усиление атак с воздуха угрожает гражданским и усложняет их спасение.

Россияне нарастили удары дронами и авиацией

По оценке Бутусова, ситуация в районе обоих городов находится под контролем украинских сил и с их преимуществом, непосредственной угрозы уличных боев сейчас нет. В то же время российская армия увеличила количество подразделений беспилотников на этом направлении и интенсивность воздушных атак.

"Враг нарастил количество подразделений БПЛА на направлении, дальнобойных дронов, нарастил количество авиаударов. И каждый день российские дроны убивают мирных людей в этих городах. Поэтому речь идет о том, что должна быть постепенно реализована операция по выселению людей", – сказал командир роты БПЛА Юрий Бутусов.

Военный отметил, что часть жителей надеется переждать обстрелы дома. Из-за промедления уезжать приходится в последний момент, когда маршруты уже находятся под плотным контролем вражеских дронов.

Юрий Бутусов

Почему решение должна рассмотреть Ставка

Бутусов предлагает Ставке оценить статистику гибели гражданских и проблемы, возникающие при оказании помощи людям в прифронтовых городах. По его словам, военные не могут оставить жителей без поддержки, поэтому тратят на это ресурсы и рискуют жизнью.

"Кто должен отвечать за людей? Безусловно, Ставка Верховного Главнокомандующего должна была бы рассмотреть этот вопрос, посмотреть статистику гибели мирных жителей. Затем посмотреть, какие проблемы возникают… Наши военные не могут бросить людей, они все равно там находятся – это большое отвлечение ресурсов, это риск для жизни", — подчеркнул Юрий Бутусов.

Отдельно он отметил ответственность взрослых, которые оставляют детей под обстрелами, стремясь держать их рядом. По словам Бутусова, такое решение наносит ущерб детской психике, а государство должно эвакуировать всех несовершеннолетних из зон плотного вражеского поражения.

Опасность жителей обоих городов иллюстрируют регулярные российские атаки. По словам пресс-секретаря Донецкой областной прокуратуры Анастасии Медведевой, только 10 ноября в Славянске в результате удара FPV-дрона по транспортному средству на территории частного домовладения погиб 74-летний мужчина.

В Краматорске на днях удар по автомобилю унес жизни 39-летнего гражданского, еще один мужчина, 53 лет, получил ранение. Позже российский беспилотник атаковал местный рынок: 74-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения, был поврежден торговый павильон.