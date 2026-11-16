Це господарське мило відмиває краще: секрет цифр 65, 70 і 72%

Чому бруски однакового маркування можуть відрізнятися кольором і запахом

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Господарське мило залишається популярним засобом для прання та прибирання, однак на його брусках можна помітити різні цифри — 65, 70 або 72. Це маркування не випадкове: воно вказує на важливу характеристику складу, від якої залежить частка основної мийної речовини.

Як зазначає державний стандарт ДСТУ 4544:2006, ці числа позначають групу мила за вмістом жирних кислот. Що означають ці показники, чим відрізняються бруски та чи справді мило з цифрою 72 ефективніше за інші, детальніше написав "Телеграф".

Якісне число розраховують на номінальну масу бруска 100 г Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що означають цифри 65, 70 і 72 на господарському милі

Ці числа вказують на так зване якісне число — масу жирних кислот у перерахунку на 100 г номінальної маси бруска. Що вищий показник, то більшою є частка основної мийної речовини в милі.

За стандартом, для господарського мила різних груп встановлено такі мінімальні значення:

72% — не менше ніж 70,5 г жирних кислот на 100 г бруска;

— не менше ніж 70,5 г жирних кислот на 100 г бруска; 70% — не менше ніж 69 г;

— не менше ніж 69 г; 65% — не менше ніж 64 г.

Отже, цифра на упаковці допомагає зрозуміти, скільки жирних кислот міститься в милі, але не є прямою оцінкою його якості чи ефективності в усіх ситуаціях.

З чого виготовляють господарське мило

Основою господарського мила є тваринні та рослинні жири, гідровані жири або їхні суміші, а також синтетичні жирні кислоти. Під час оброблення цієї сировини лугом утворюються натрієві солі жирних кислот — саме вони допомагають видаляти жир і забруднення.

Крім основної мийної речовини, у складі бруска є вода та, залежно від рецептури, різні добавки. Тому мило з однаковим маркуванням може відрізнятися за зовнішнім виглядом і властивостями.

Як повідомляв "Телеграф", що навіть невеликі залишки господарського мила не варто викидати, адже їм можна знайти корисне застосування в побуті. Один із простих лайфхаків допоможе використати обмилки для прання.