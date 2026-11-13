Евро дешевеет, злотый пробил рекорд: какой курс валют в Украине ждать дальше

На валютный рынок влияют последствия российских атак и спрос на наличные

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На 13 ноября 2026 года официальный курс евро в Украине снизился до 50,3379 грн, польского злотого – до 11,4334 грн. На следующую неделю, 16–22 ноября, банкир Тарас Лесовой прогнозирует относительную стабильность доллара и евро.

Национальный банк Украины установил курс евро на пятницу на 14,44 копейки, или 0,286%, ниже предыдущего значения. Курс злотого регулятор снизил на 3,44 копейки, или 0,300%.

Курс евро с октября 2025 по ноябярь 2026

Злотый обновил минимум с начала 2026 года

На 13 ноября польская валюта подешевела до самого низкого значения с начала 2026 года. Самое резкое дневное падение за период с 3 августа по 13 ноября произошло накануне: 12 ноября злотый потерял 0,1717 грн, или 1,475%, и опустился до 11,4678 грн.

Еще 9 ноября обе валюты стоили дороже. Как ранее писал "Телеграф", в тот день официальный курс евро составлял 50,65 грн, а злотого – 11,53 грн.

Курс злотого с октября 2025 по ноябярь 2026

Какие курсы ожидаются 16–22 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал "Главреду", что с 16 по 22 ноября доллар будет стоить 45–45,7 грн, а евро – 50–52 грн. Эти диапазоны относятся и к межбанковскому, и к наличному рынку.

По прогнозу на эту неделю, ежедневные колебания составят до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в коммерческих банках и до 30 копеек в обменниках. Средние отклонения за неделю – до 1–1,5% от курса в ее начале.

Что повлияет на валюту и чем опасен ажиотаж

Дальнейшую динамику Лесовой связывает с российскими атаками, спросом на иностранную валюту и международной финансовой помощью. Повреждения предприятий и энергетических объектов меняют потребности бизнеса в валюте. Военная неопределенность усиливает желание граждан переводить сбережения в доллары и евро.

По оценке банкира, НБУ продолжит покрывать нехватку валюты интервенциями на межбанке. Режим управляемой гибкости позволит регулятору сглаживать чрезмерные колебания. Среди других факторов Лесовой назвал объемы импорта, валютную выручку экспортеров, инфляцию и мировые цены на энергоносители.

"В таких случаях ажиотаж начинает подпитывать сам себя. Высокая цена провоцирует новый спрос, а усиление спроса используется для очередного повышения цены. И именно граждане, которые стремились сберечь накопления, рискуют понести наибольшие финансовые потери", – объяснил Тарас Лесовой.

Банкир предостерегает от поспешной покупки долларов и евро на фоне тревожных ожиданий. Если разница между курсами покупки и продажи составляет 1–1,5 грн, обмен может оказаться невыгодным даже без последующего снижения стоимости валюты: потери возникают уже из-за разницы между ценой покупки и обратной продажи.

Разница между курсами покупки и продажи в 1–1,5 грн может сделать обмен невыгодным Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", на "Ощадбанк" и "ПриватБанк" приходится 53,4% вкладов населения. Пример депозита в "Ощадбанке" показывает: после года хранения 100 тысяч гривен под 11,5% годовых вкладчик получает около 108,9 тысячи гривен после уплаты налогов. Расчеты по депозитам. Этот пример помогает оценить риск для сбережений на фоне снижения евро и злотого, но касается пересчета гривен в доллары и не объясняет движение этих валют.