Складні конструкції не потребують постійного встановлення, але приміщення доведеться провітрювати

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Сушіння одягу в маленькій квартирі може бути непростим завданням, особливо без балкона. Однак звичайним сушаркам з’явилася компактна альтернатива.

Про неї пише Los Andes. Портативні сушильні шафи подають тепле повітря до розвішаного одягу та складаються після використання.

Біля повітряного модуля потрібно залишати вільний простір, як зазначає виробник Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такий спосіб сушіння менше залежить від погоди, але результат визначають потужність приладу, кількість речей і вологість у кімнаті. Легкий одяг зазвичай висихає краще, ніж товсті тканини чи велике завантаження. Портативна шафа не замінить барабанну сушильну машину в усіх випадках.

Обираючи модель, звертайте увагу на місткість, таймер або автоматичне вимкнення, розміри в складеному вигляді й термостійкість матеріалів. Виробник має вказати, які типи одягу можна сушити та скільки вільного місця потрібно залишити біля повітряного модуля. Волога з одягу потрапляє в кімнату. Якщо повітрообмін недостатній, вона може конденсуватися на поверхнях. Дотримуйтеся вимог до вентиляції й не перекривайте повітряні отвори.

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