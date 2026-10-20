Здесь снимали известный фильм и учили детей: что осталось от дворца на Полтавщине

Усадьба Щербатова служила не только киноплощадкой, но и школой

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В селе Хорошки Полтавской области можно увидеть руины дворца Щербатова. Когда-то усадьбу украшали колонны и львы, а в советское время здесь учились дети. Также это место запечатлели в фильме "Свадьба в Малиновке".

Рассказываем историю этого старинного дворца.

Дворец в стиле романтизма построил князь Щербатов в 1848 году, сообщает Travels.in.ua. Позднее в его помещениях разместили среднюю школу. Именно в таком качестве здание застала съемочная группа: бывшая княжеская резиденция стала одной из площадок для фильма.

Дворец Щербатова в Хорошках после княжеской усадьбы стал школой. Фото: Любовь Пичугина/Facebook

Съемки проходили с мая по октябрь 1966 года. Во дворцовых интерьерах снимали сцены свадьбы. Местных жителей приглашали в массовку: дети бегали на заднем плане с прутиками, взрослые ходили с граблями. Селяне приносили для съемок хлеб и молоко, наблюдали за актерами и порой помогали решать задачи прямо на площадке.

Дворец Щербатова стал одной из площадок для съёмок фильма "Свадьба в Малиновке"

Со временем располагавшаяся в здании дворца школа получила новое помещение. Без прежнего использования дворец Щербатова долго стоял заброшенным и постепенно разрушался. В разных источниках сообщается, что часть здания якобы пытались разбирать. Кроме того, на территорию дворца свозили мусор.

Бывший дворец Щербатова находится в полуразрушенном состоянии. Фото: Вячеслав Хоролец, Україна Інкогніта, коллаж "Телеграфа"

В 2006 году дворец выкупила семья с Полтавщины. Новые владельцы очистили территорию вокруг здания от мусора и провели небольшой ремонт правого крыла. Объект получил название "Усадьба Рамайдан".

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