Здесь снимали известный фильм и учили детей: что осталось от дворца на Полтавщине
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Усадьба Щербатова служила не только киноплощадкой, но и школой
В селе Хорошки Полтавской области можно увидеть руины дворца Щербатова. Когда-то усадьбу украшали колонны и львы, а в советское время здесь учились дети. Также это место запечатлели в фильме "Свадьба в Малиновке".
Рассказываем историю этого старинного дворца.
Дворец в стиле романтизма построил князь Щербатов в 1848 году, сообщает Travels.in.ua. Позднее в его помещениях разместили среднюю школу. Именно в таком качестве здание застала съемочная группа: бывшая княжеская резиденция стала одной из площадок для фильма.
Съемки проходили с мая по октябрь 1966 года. Во дворцовых интерьерах снимали сцены свадьбы. Местных жителей приглашали в массовку: дети бегали на заднем плане с прутиками, взрослые ходили с граблями. Селяне приносили для съемок хлеб и молоко, наблюдали за актерами и порой помогали решать задачи прямо на площадке.
Со временем располагавшаяся в здании дворца школа получила новое помещение. Без прежнего использования дворец Щербатова долго стоял заброшенным и постепенно разрушался. В разных источниках сообщается, что часть здания якобы пытались разбирать. Кроме того, на территорию дворца свозили мусор.
В 2006 году дворец выкупила семья с Полтавщины. Новые владельцы очистили территорию вокруг здания от мусора и провели небольшой ремонт правого крыла. Объект получил название "Усадьба Рамайдан".
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