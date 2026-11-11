Приятный аромат без лишних затрат: как корица поможет освежить воздух в доме

В ароматную смесь можно добавить гвоздику, яблоки, цитрусовые, розмарин или корень имбиря

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Чтобы наполнить дом пряным ароматом, положите палочки корицы в кастрюлю с водой и оставьте ее на слабом огне. Такой способ ароматизации подходит для любого времени года, а состав смеси можно менять по своему вкусу.

Принцип такого домашнего ароматизатора объясняет MSN. Во время медленного кипения вода испаряется и распространяет по дому запах добавленных в нее пряностей, фруктов и трав.

Как приготовить ароматную воду с корицей

Налейте в кастрюлю воду и добавьте палочки корицы вместе с другими выбранными ингредиентами. Сначала доведите воду до легкого кипения, а затем уменьшите нагрев, чтобы смесь едва кипела.

Держите кастрюлю на слабом огне столько, сколько хотите поддерживать аромат, регулярно доливая воду по мере ее испарения. Вода не должна выкипать полностью: без нее содержимое начнет пригорать, а кастрюля будет перегреваться.

С чем сочетать палочки корицы

Для пряного аромата добавьте к корице целые бутоны гвоздики и корень имбиря. Если хочется фруктового аромата, используйте яблоки, ломтики апельсина или лимона. Веточки розмарина дополнят смесь травянистыми нотами.

Ингредиенты можно комбинировать по своему вкусу, не используя все одновременно Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не обязательно класть в кастрюлю все ингредиенты одновременно. Их можно добавлять, убирать или заменять в соответствии с собственными предпочтениями. Например, сочетать корицу с апельсином и гвоздикой, а для другого варианта использовать лимон и розмарин.

Во время медленного кипения оставайтесь дома и регулярно проверяйте кастрюлю. Не оставляйте плиту без присмотра, особенно рядом с детьми или животными. Некоторые эфирные масла токсичны для животных, в частности для кошек; чрезмерный запах цитрусовых также может их раздражать.

Как сообщал "Телеграф", в Испании используют отвар из лимонных корок и свежего имбиря.