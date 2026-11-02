Три основных ТЭЦ Киева прекратили производить электроэнергию: что это значит для света и тепла

Могут киевляне остаться без тепла

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ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ после российских обстрелов прекратили производство электроэнергии . Сейчас станции запускают в режиме теплофикации, чтобы обеспечивать столицу теплом.

Киев потерял собственную генерацию на трех основных теплоэлектроцентралях. "Телеграф" расскажет, как это влияет на энергоснабжение города и есть ли риск, что киевляне одновременно останутся без света и отопления.

Как ТЭЦ работают для отопления

Об остановке электрогенерации на трех столичных станциях сообщили источники РБК-Україна. Все три ТЭЦ вновь получили повреждения во время массированной российской атаки в ночь на 14 октября.

Теплоэлектроцентрали производят электрическую и тепловую энергию. Технология их одновременного производства называется когенерацией, однако после повреждений станции запускают именно для подачи тепла, объяснил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили вырабатывать электроэнергию, но они не прекратили вырабатывать тепло, и сейчас их запускают именно в этом режиме теплофикации для подачи тепла", – сказал Алексей Кучеренко.

Разницу между восстановлением электрогенерации и теплоснабжения ранее объясняла и Дарницкая ТЭЦ. В сообщении от 5 февраля 2026 года предприятие отмечало, что перспективы частичного восстановления теплоснабжения зависят от ремонтных работ после обстрелов, тогда как производство электроэнергии полностью остановили из-за критических повреждений оборудования.

Каков масштаб потери электрогенерации

Киев – крупнейший потребитель электроэнергии в Украине. По оценкам профильных экспертов, потребление столицы составляет 1–1,2 ГВт, или 12–15% от общегосударственного показателя. Зимой, в зависимости от температуры воздуха, нагрузка может вырасти до 1,8–2 ГВт.

Мощность одной из столичных ТЭЦ хорошо иллюстрируют показатели, обнародованные "Київтеплоенерго". Во время работы ТЭЦ-6 ее электрическая мощность зимой достигала 500 МВт, а в отопительный сезон она производила до 700 Гкал тепловой энергии в час.

ТЭЦ-6 обеспечивает теплом потребителей Дарницкого, Днепровского, Подольского, Деснянского и Оболонского районов.

Какие ограничения действуют 2 ноября

По информации Министерства энергетики, самая сложная ситуация со светом сейчас в Днепропетровской и Киевской областях. Из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры в регионах применяют аварийные отключения.

В целом в течение суток новые отключения электроэнергии зафиксировали в девяти областях. Также в Минэнерго сообщили, что за прошлую неделю Россия 94 раза атаковала энергетический и нефтегазовый секторы.

По данным НЭК "Укренерго", 2 ноября в части областей Украины предусмотрены почасовые отключения для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Они действуют с 06:00 до 23:59.

В те же часы для промышленности применяют графики ограничения мощности. Причиной этих мер называют последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Могут ли киевляне одновременно остаться без света и тепла

Свет и отопление технологически связаны, поэтому длительные отключения электроэнергии могут влиять и на работу систем теплоснабжения. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По его словам, для централизованного отопления нужна электроэнергия, которая питает насосы, автоматику, системы управления и вспомогательное оборудование. Поэтому даже при исправных котлах длительное отсутствие электричества может нарушить подачу тепла.

Наибольший риск возникает при совпадении трех обстоятельств: значительного повреждения источника тепла, невозможности переключить потребителей на резервный источник и длительного отсутствия электроэнергии для насосов.

"Решающим будет возможность поддерживать циркуляцию, оперативно менять схемы теплоснабжения и своевременно защищать сети от замерзания", – подчеркнул Геннадий Рябцев.

Поэтому длительное отключение электроэнергии может привести к перебоям с теплом и горячей водой. Однако повреждение ТЭЦ не означает автоматического исчезновения света во всем Киеве, ведь столица получает электроэнергию также из Объединенной энергосистемы Украины.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что столичные станции подготовили к отопительному сезону настолько, насколько это было возможно.

"Они готовы к отопительному сезону настолько, насколько могут быть готовы. Отопление будет работать в нормальном режиме, киевляне получат нормальное тепло", – сказал он.

По оценке Харченко, если российские войска нанесут удары по отдельным элементам системы теплоснабжения, без отопления могут остаться 2500–3000 домов из примерно 15 тысяч в столице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли метро Киева надолго остановиться из-за блэкаута.