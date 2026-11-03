Повестка считается врученной, а счета заблокируют: о каком обязательном действии в "Резерв+" забывают украинцы

Почему ТЦК может выписать штраф до 25 тысяч и как этого избежать

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Переезд в другой район города не является нарушением, но сообщить ТЦК о новом адресе нужно в течение семи дней. Если промолчать, могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен, но только тогда, когда ТЦК докажет вину.

"Телеграф" выяснил, следует ли сообщать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменении фактического адреса в пределах одного города, если данные в "Резерв+" не менялись, и что делать, когда за это пришел штраф.

7 дней на извещение: о переезде на соседнюю улицу тоже нужно сообщить ТЦК

Закон не запрещает переезжать по городу без разрешения ТЦК, но сразу запускает отсчет времени. Его задает Порядок организации и ведения военного учета, утвержденный постановлением Кабмина № 1487. "Переезд в пределах одного города не является нарушением законодательства. Однако пункт 23 этого Порядка обязывает военнообязанных сообщать об изменении адреса проживания в течение семи дней", — рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Михаил Лобунько, старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры".

Расстояние здесь ничего не меняет. "Требование действует и тогда, когда человек переехал на другую улицу или в другой район того же города. Если данные не обновили, есть риск административной ответственности", — объясняет юрист.

"Не имеет значения, изменился населенный пункт или человек просто переехал в черте города. Главное, чтобы сведения в военно-учетном реестре были актуальными", — отмечает Лобунько.

Но адрес — не единственное, о чем нужно сообщать. В Минобороны напомнили, что в течение семи дней нужно обновлять и другие персональные данные:

адрес проживания ;

; семейное положение ;

; состояние здоровья ;

; место работы и должность ;

; номер телефона и электронную почту.

Прописка старая, а живете где-то: надо ли менять ТЦК

Отдельный вопрос возникает, когда по официальной регистрации один адрес, а живет человек по другому. "Зарегистрированное и фактическое место жительства — разные вещи. Если регистрация не изменилась, это не освобождает от обязанности сообщить о новом фактическом адресе", — объясняет Михаил Лобунько.

Другая история – смена ТЦК, в котором человек стоит на учете. "Нужно ли становиться на учет в другом ТЦК, зависит от обстоятельств переезда и от того, к какому ТЦК принадлежит новый адрес. Поэтому новый фактический адрес не всегда означает, что придется менять ТЦК", — добавляет юрист.

Три пути сообщить ТЦК и одна проверка, которую не следует пропускать

Срок одинаковый, каким бы способом ни пользоваться: семь дней с момента смены адреса. "Сообщить можно через приложение "Резерв+", лично в ТЦК и СП или другим способом, который предусматривает законодательство. Например, через центр предоставления административных услуг (ЦНАП), если там есть такая услуга", — отмечает Михаил Лобунько.

Как это выглядит на практике, пояснили в Минобороны:

"Резерв+". Следует зайти через BankID и воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн". Визит в ТЦК не требуется.

Следует зайти через BankID и воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн". Визит в ТЦК не требуется. ТЦК и СП. Обратиться можно по месту учета или проживания. Работает электронная очередь.

Обратиться можно по месту учета или проживания. Работает электронная очередь. ЦНАП. Только там, где такая услуга уже действует.

В ТЦК посоветовали взять паспорт, РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), военно-учетный документ и бумагу, подтверждающую новый адрес, например, договор аренды или справку о месте жительства.

Хватит ли только приложения, зависит от того, что меняется. "Для сообщения о фактическом адресе обычно достаточно обновить сведения через "Резерв+". После изменений советуем убедиться, что новая информация отображается правильно, и сохранить подтверждение обновления", — говорит Лобунько.

Если же возникает обязанность встать на учет в другом ТЦК, одного только обновления адреса может не хватить. Тогда требуется отдельная процедура, устанавливаемая законом.

Старый адрес в "Резерв+": штрафа автоматически не будет, но повестку могут считать врученной

"Расхождение адресов не означает автоматического наложения штрафа. ТЦК должен установить факт нарушения правил военного учета и подтвердить его надлежащими доказательствами", — объясняет Михаил Лобунько.

Главный риск связан с повестками и правилами призыва во время мобилизации. "Неактуальный адрес создает дополнительные риски. В частности, согласно Порядку № 560 при определенных условиях повестка считается врученной, даже когда человек ее не получил, но почтовый оператор зафиксировал его отсутствие по этому адресу", — предупреждает юрист.

17 000 грн, а за промедление 34 000: сколько стоит молчание о переезде

Штраф за нарушение правил военного учета в особый период (время мобилизации и военного положения) предусматривает статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). "Размер штрафа — от 17 000 до 25 500 гривен. Но ответственность не наступает автоматически: при рассмотрении дела нужно установить обстоятельства нарушения, проверить доказательства и соблюдение процедуры", — говорит Михаил Лобунько.

Закон предусматривает и исключения. "Бывают случаи, когда нужные персональные данные можно получить через электронное взаимодействие государственных реестров", — добавляет он.

Если человек признает нарушение, сумму можно уменьшить. В Минобороны объяснили, как это работает в "Резерв+" для нарушения "непостановка на учет по новому адресу":

В приложении открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. ТЦК имеет три дня, чтобы рассмотреть заявление и отправить постановление. Далее есть 20 дней, чтобы оплатить 8 500 гривен. Это 50% от полной суммы.

Если пропустить этот срок, то сумма возрастет до 17 000 гривен. Еще 20 дней без оплаты, и штраф удвоится до 34 000 гривен. Если игнорировать штраф 40 дней с момента решения, дело попадет в исполнительную службу. Она может заблокировать банковские счета, арестовать имущество или авто и внести человека в Единый реестр должников. После оплаты красная лента с предупреждением в приложении исчезает, но обязанность соблюдать правила учета остается.

Постановление есть, а регистрацию не меняли: 10 дней на обращение в суд

Оспаривать решение ТЦК нужно быстро. "Постановление о штрафе можно обжаловать в суде в течение 10 дней со дня его принятия. Если срок пропущен по уважительным причинам, например из-за позднего получения постановления, можно просить суд его восстановить", — отмечает Михаил Лобунько.

Во время обжалования следует проверить три вещи:

Доказан ли сам факт изменения места жительства. Должным ли образом сообщили человеку о рассмотрении дела. Соблюдена ли процедура наложения штрафа.

Сильным аргументом может стать отсутствие доказательств, ошибки в постановлении или пропущенные сроки. "По статье 38 КУоАП для таких нарушений в особый период взыскание можно наложить в течение трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее чем через год со дня совершения", — объясняет юрист.

Есть и оговорки. "Неизменная официальная регистрация сама по себе не исключает ответственности за несообщение о фактическом адресе. Поэтому шансы на успех зависят от конкретных обстоятельств и имеющихся доказательств. Если ТЦК не доказал нарушения или допустил существенные процедурные ошибки, суд может отменить постановление", — заключает Михаил Лобунько.