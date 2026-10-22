Ошибочно в розыске: что делать военнообязанному, которого ТЦК спутал с однофамильцем

Что показать полицейским, какие сроки устанавливает закон и как подать заявление без визита в ТЦК

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Совпадение ФИО и даты рождения еще не доказывает, что человек нарушил военный учет. Если тезок спутали в реестре "Обериг", запись можно исправить, а за нанесенный ущерб требовать компенсации от государства.

"Телеграф" выяснил, как возникает ошибочный розыск и что делать, когда в розыск попадает не тот человек. Объяснение в эксклюзивном комментарии дал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Двое с одинаковыми ФИО и датой рождения: где реестр может дать сбой

По словам Даниила Гончаренко, ошибочная запись о розыске появляется по нескольким причинам:

некорректное внесение персональных данных;

персональных данных; дублирование учетных записей ;

; неправильное сопоставление информации при обмене между государственными реестрами.

Наибольший риск возникает, когда двое граждан имеют одинаковые ФИО (фамилию, имя, отчество) и дату рождения.

Но идентификация не ограничивается ФИО. В реестре хранится РНУКПН (идентификационный код), реквизиты документов и другие персональные данные. "Совпадение ФИО и даты рождения само по себе не должно считаться достаточным подтверждением того, что речь идет об одном человеке", — отмечает юрист.

Ответственность за точность записей несут уполномоченные органы ведения реестра. Пункт 50 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №981 от 29 июля 2026 года, предусматривает: когда обнаружили недостоверные данные, их исправляют, определяют ответственное должностное лицо и проводят служебное расследование.

О причинах сбоев говорили и в Минобороны. Еще в 2024 году ведомство объяснило, что ошибки в реестре вызваны человеческим фактором: данные вносят операторы ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки). По новому постановлению №981 налоговая должна передать в реестр сведения о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Минобороны сможет сверить их с имеющимися записями и устранить возможные расхождения.

Кто и почему вас ищет: где проверить отметку о розыске

Когда человек узнал о розыске, первый вопрос: за что и кто внес запись. Ответ советуют искать в два этапа.

Сначала стоит открыть "Резерв+". В развернутом электронном военно-учетном документе видна причина нарушения правил учета, если эту информацию внесли в реестр.

Если там пусто или непонятно, юрист советует подать письменное обращение в ТЦК и СП. В нем нужно требовать назвать:

дату внесения отметки;

внесения отметки; причину розыска;

розыска; орган — инициатор записи ;

; реквизиты обращения в полицию.

Что показать патрулю, если паспорта может не хватить

Отметка уже действует, а проверка может произойти прямо на улице. В такой ситуации Гончаренко советует сохранять спокойствие, показать документы и сразу сказать полицейским о возможной ошибке в идентификации.

Желательно иметь при себе паспорт, военно-учетный документ и документ с РНУКПН. С их помощью можно сравнить не только ФИО и дату рождения, но и другие данные. "Паспорт подтверждает личность, однако не всегда дает возможность сразу опровергнуть ошибочную запись", — отмечает юрист. Поэтому следует попросить полицейского проверить дополнительные сведения и назвать ТЦК, инициировавший обращение. Если найдутся расхождения, нужно настаивать на их проверке и не допускать, чтобы двух разных людей отождествляли только из-за одинаковых анкетных данных.

Задержание на три часа: могут везти в ТЦК из-за совпадения данных

Главный вопрос: могут ли человека задержать. По словам юриста, полиция имеет право задерживать и доставлять в ТЦК в случаях, определенных законом. Это касается нарушений правил военного учета и законодательства о мобилизации.

Но одинаковый ФИО с разыскиваемым человеком сам по себе не доказывает правонарушения. Перед принудительными мерами необходимо установить, что информация касается именно остановленного гражданина. В то же время юрист предостерегает: "Если полицейская база ошибочно отражает розыск по персональным данным человека, риск задержания сохраняется до тех пор, пока ошибку не устранят".

В случае административного задержания полицейский должен составить протокол с временем и основаниями. По общему правилу задержание не длится дольше трех часов. Человек также имеет право на юридическую помощь и на то, чтобы сообщили его родным.

Исправить запись без визита в ТЦК: онлайн, по почте или через адвоката

Закон допускает исправление данных без обязательного личного визита в ТЦК, но способ зависит от характера ошибки. В "Резерв+" есть функция "Исправить данные онлайн". Однако она работает только для категорий ошибок, предусмотренных приложением. Не каждую отметку о нарушении или розыске можно убрать именно там.

В других случаях действует пункт 43 Порядка №981: недостоверную информацию исправляют по результатам рассмотрения мотивированного заявления. Его подают в орган ведения реестра. Если ошибку совершил другой орган, обращаться нужно к тому, кто внес ложные данные.

Есть и требование, о котором напоминает эксперт: "Важно требовать не только корректировки данных в реестре "Обериг", но и устранение ошибочной информации в базах Национальной полиции, если она уже была туда передана", — говорит Гончаренко.

Пять рабочих дней или 45 суток? Какие сроки действуют и куда жаловаться

Сроки зависят от того, что именно считать. Юрист советует различать срок рассмотрения обращения и срок обновления информации в реестре.

Для обращений действует статья 20 Закона "Об обращениях граждан" :

до 15 дней , если обращение не требует дополнительного изучения, а рассмотреть его нужно безотлагательно;

, если обращение не требует дополнительного изучения, а рассмотреть его нужно безотлагательно; до одного месяца общий срок;

общий срок; до 45 дней, если по обоснованной необходимости срок продлили.

Для самого реестра пункт 36 Порядка №981 устанавливает пять рабочих дней с момента поступления информации. "Этот срок не следует отождествлять с гарантированным сроком разрешения любого спора по поводу ошибки, ведь сначала может потребоваться проверка документов", — объясняет Гончаренко.

Если ТЦК молчит или безосновательно отказывает, жалобу можно подать в высший по уровню ТЦК, Министерство обороны или Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Иногда вопрос приходится решать через суд. По словам Валентина Дупака, когда ТЦК игнорирует обращение или без законных оснований отказывается снимать розыск, единственным действенным методом является иск о признании действий ТЦК противоправными и обязательстве исключить человека из розыска в реестре.

Такая практика уже есть. Бывший резервист из Черниговской области, которого еще в 2009 году сняли с учета по состоянию здоровья, увидел в "Резерв+", что его объявили в розыск. Повесток мужчина не получал, а протокола или постановления о нарушении не существовало. Суд первой инстанции отказал в иске. Шестой апелляционный административный суд (дело №620/1142/25) признал бездействие ТЦК противоправным и обязал внести в реестр сведения об исключении мужчины из учета.

Чужая запись, ваше задержание: что зафиксировать и как требовать компенсацию

Если человека уже задержали из-за ошибочных сведений, юрист советует сразу записать обстоятельства:

дату, время и место задержания;

задержания; данные полицейских ;

; основания доставки ;

; копии составленных документов.

Далее нужно добиться официального подтверждения того, что информация была недостоверной, и обжаловать неправомерные действия или решения органов.

Ущерб можно компенсировать. По статьям 1173 и 1174 Гражданского кодекса ущерб от незаконных решений, действий или бездействия государственных органов или их должностных лиц может подлежать возмещению государством. Человек может потребовать компенсации имущественного и морального вреда. Для этого нужно доказать три вещи: противоправность действий, факт ущерба и причинную связь между ними.

Поэтому в деле должны быть доказательства: документы о задержании, ответы ТЦК, медицинские документы (если пострадало здоровье) и подтверждение расходов.

Шесть шагов для тех, кого по ошибке внесли в розыск

Гончаренко советует поступать последовательно.