Даже средство для мытья посуды не устраняет проблему жировых отложений

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Влажные салфетки, жир и остатки пищи могут вызывать засоры канализационных труб. Даже салфетки с пометкой "можно смывать" не распадаются в воде так, как туалетная бумага.

Как пишет KB.pl, такие салфетки не распались даже после десяти минут перемешивания в миксере. В сочетании с жиром они образуют плотные комки, которые могут перекрывать канализационные трубы.

В ходе теста салфетки для смывания не распались даже после десяти минут в миксере Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проблема заключается в том, что влажные салфетки изготавливают из нетканого материала, волокна которого прочно скреплены между собой. Поэтому даже длительное пребывание в воде не заставляет их быстро распадаться. В канализации они собираются в большие скопления и задерживают другие отходы.

Не менее опасен жир, который попадает в раковину во время мытья посуды. Исследователи Университета штата Северная Каролина установили, что он может вступать в реакцию с кальцием в канализационных сетях и образовывать твердые нерастворимые отложения. Они постепенно накапливаются на стенках труб и скрепляют салфетки и другой мусор.

Также не стоит смывать в канализацию кости, очистки овощей и фруктов и кофейную гущу. Такие отходы могут задерживаться в местах, где трубы меняют направление, а жировые отложения постепенно сужают проход. В результате даже небольшой комок кофейной гущи или кость могут вызвать серьезный засор.

Жир вреден и для домашних очистных сооружений, поскольку препятствует доступу кислорода. Кроме того, некоторые чистящие средства могут подавлять деятельность бактерий, участвующих в очистке сточных вод.

Жировые отложения постепенно сужают трубы и скрепляют салфетки и другой мусор Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", прессованные таблетки с моющим средством для посудомоечной машины можно использовать для очистки слива кухонной мойки.