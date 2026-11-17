Засорят трубы так, что не поможет даже вантуз: что нельзя выбрасывать в унитаз и раковину
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Даже средство для мытья посуды не устраняет проблему жировых отложений
Влажные салфетки, жир и остатки пищи могут вызывать засоры канализационных труб. Даже салфетки с пометкой "можно смывать" не распадаются в воде так, как туалетная бумага.
Как пишет KB.pl, такие салфетки не распались даже после десяти минут перемешивания в миксере. В сочетании с жиром они образуют плотные комки, которые могут перекрывать канализационные трубы.
Проблема заключается в том, что влажные салфетки изготавливают из нетканого материала, волокна которого прочно скреплены между собой. Поэтому даже длительное пребывание в воде не заставляет их быстро распадаться. В канализации они собираются в большие скопления и задерживают другие отходы.
Не менее опасен жир, который попадает в раковину во время мытья посуды. Исследователи Университета штата Северная Каролина установили, что он может вступать в реакцию с кальцием в канализационных сетях и образовывать твердые нерастворимые отложения. Они постепенно накапливаются на стенках труб и скрепляют салфетки и другой мусор.
Также не стоит смывать в канализацию кости, очистки овощей и фруктов и кофейную гущу. Такие отходы могут задерживаться в местах, где трубы меняют направление, а жировые отложения постепенно сужают проход. В результате даже небольшой комок кофейной гущи или кость могут вызвать серьезный засор.
Жир вреден и для домашних очистных сооружений, поскольку препятствует доступу кислорода. Кроме того, некоторые чистящие средства могут подавлять деятельность бактерий, участвующих в очистке сточных вод.
Как сообщал "Телеграф", прессованные таблетки с моющим средством для посудомоечной машины можно использовать для очистки слива кухонной мойки.