Реальна витрата палива залежить від котла й утеплення будинку

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Близько 1,28 тонни пелет дадуть стільки ж тепла під час згоряння, скільки тонна кам’яного вугілля, якщо їхня теплотворна здатність становить 18 і 23 МДж/кг відповідно. За однакового ККД котлів це приблизно на 280 кг палива більше.

Польський сайт KB.pl наводить цей перерахунок на основі усереднених показників теплотворної здатності. Для деревних пелет типовий діапазон становить 16–20 МДж/кг: показник залежить від сировини, вологості й виробника.

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Як перерахувати тонну вугілля в пелети

Теплотворна здатність показує, скільки енергії виділяється під час згоряння кілограма палива. Для кам’яного вугілля в шматках типовий діапазон – 22–24 МДж/кг. Якщо взяти 23 МДж/кг, то тонна такого вугілля дасть 23 000 МДж енергії: 1000 кг × 23 МДж/кг.

Щоб отримати стільки ж енергії з пелет, 23 000 МДж ділимо на 18 МДж/кг. Виходить приблизно 1278 кг, або 1,28 тонни після округлення. Для дрібнофракційного вугілля, відомого як "екогорошок", за показника 25 МДж/кг розрахунок дає 920 кг: 23 000 ÷ 25.

За однакового ККД витрати зрівняються, якщо тонна пелет коштуватиме близько 78% ціни вугілля Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому за сезон витрата може відрізнятися

ККД котла визначає, яка частина енергії палива піде на обігрів будинку. Пелетний котел може вмикатися й вимикатися залежно від потреби в теплі, тоді як котли на дрібнофракційному вугіллі часто працюють безперервно. Якщо ККД котлів різний, співвідношення витрат за самою теплотворною здатністю зміниться.

Пелетний котел може вмикатися й вимикатися залежно від потреби в теплі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На сезонну витрату впливають і тепловтрати. Що більша опалювана площа, то більше тепла потрібно за інших однакових умов. Добре утеплений будинок із герметичними вікнами втрачає менше тепла, ніж будинок, де воно йде крізь нещільності та містки холоду.

Як порівняти витрати й умови зберігання

За однакового ККД котлів ціну тонни пелет у цьому прикладі треба помножити на 1,28 і зіставити результат із ціною тонни вугілля. За такого співвідношення витрати на паливо зрівняються, якщо тонна пелет коштуватиме приблизно 78% від ціни тонни вугілля: 1 ÷ 1,28 ≈ 0,78.

Деревні пелети пресують із залишків деревообробки й зазвичай продають у щільно закритих мішках, які захищають гранули від вологи. Пелети майже не пилять під час зберігання, тоді як вугільний пил додає роботи з прибирання в котельні. Вугілля в мішках допомагає зменшити кількість пилу.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто купувати надто дешеві пелети, які небезпечні домішки можуть міститися в такому паливі та на що звертати увагу під час вибору гранул для опалення.