Операция "Вивальди": как 3-й армейский корпус объединил действия пехоты, дронов и наземных роботов
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Подобный военный опыт трудно повторить
Во время контрнаступления "Вивальди" украинские военные вернули контроль над 277 км² и отбили попытки российских сил окружить Славянск с севера. Операцию провел 3-й армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого.
О результатах контрнаступления со ссылкой на украинских военных рассказало агентство Reuters. Журналисты посетили базу корпуса в Харьковской области и пообщались с шестью участниками операции – военнослужащими и командирами.
Действия корпуса в насыщенной дронами зоне
Корпус привлек к операции воздушные беспилотники, наземные роботизированные системы и радиоэлектронной борьбы. По оценке издания, "Вивальди" показала, что украинские подразделения способны действовать в так называемой зоне поражения – полосе вдоль фронта, где из-за большого количества дронов любое передвижение связано с высоким риском.
По словам украинских командиров, совместное применение дронов и роботизированных систем может помочь Украине компенсировать нехватку личного состава в противостоянии с более многочисленной российской армией. Reuters отмечает, что для проведения операции понадобилось одно из лучших украинских подразделений. Изменения линии фронта зафиксировали и аналитики, отслеживающие ее по открытым источникам.
Почему такую операцию сложно повторить
Украинские командиры назвали среди препятствий техническую сложность координации большого количества систем и риск передвижения в зоне, насыщенной беспилотниками.
"Все это требует единого электронного поля боя. Даже самые передовые подразделения, как наши, так и противника, находятся лишь в начале этого пути", – сказал Reuters командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий.
По оценке Reuters, Киев привлек внимание к результатам "Вивальди" благодаря хорошо организованной информационной кампании. Известие об успехе операции стало редкой позитивной новостью на фоне изнурительной войны и массированных российских ударов по украинским городам.