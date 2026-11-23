Вішалки в передпокої йдуть у минуле: чим заміняють гачки в сучасних квартирах
- Автор
-
- Дата публікації
-
Для переоблаштування передпокою або коридору може вистачити порожньої ніші в стіні
У передпокоях відкриті вішалки дедалі частіше замінюють шафами-гардеробами з дверцятами. За ними ховають повсякденний одяг і сумки, тому навіть вузький коридор має просторіший вигляд.
Про цю тенденцію в оформленні передпокоїв пише Dnevno.hr. Таку шафу можна поставити вздовж стіни, а полиці, штанги й гачки всередині розташувати з урахуванням того, які речі потрібно тримати біля входу.
Чому закрита шафа підходить для вузького коридору
У відкритої вішалки є зручна особливість: куртку можна зняти з гачка одним рухом. Але варто повісити поруч кілька пальт, додати шарфи й сумки, як передпокій починає здаватися тісним. У вузькому коридорі це особливо помітно: речі на гачках одразу впадають в око.
У закритої шафи на виду залишаються тільки дверцята. Якщо підібрати їх під колір стін, фасад менше виділятиметься. Такий прийом стане у пригоді в невеликій квартирі, де шафа займає помітну частину стіни й її хочеться вписати в інтер’єр без повного переоблаштування передпокою.
Де розмістити шафу та як перевірити розміри
Якщо в передпокої вже є ніша, її можна облаштувати дверцятами, полицями та штангою для вішаків. Так для зберігання стане у пригоді заглиблення у стіні, а в проході не доведеться ставити громіздкі меблі. Якщо ніші немає, підійде вільна ділянка стіни: шафу можна виготовити за розмірами коридору або підібрати вузьку модель із простими дверцятами.
Вибираючи глибину, варто орієнтуватися на найоб’ємніші речі, які висітимуть усередині, наприклад на зимові пальта. Вони мають вільно розміщуватися на плічках, не заважаючи зачиняти шафу. Якщо дверцята розпашні, перед фасадом потрібно залишити достатньо місця, щоб вони повністю відчинялися й не впиралися в сусідню стіну або меблі.
Як розподілити речі за дверцятами
Штангу зручно відвести для курток і пальт, залишивши під довгим одягом достатньо вільного місця. Для сумок можна виділити окрему полицю або кілька гачків усередині шафи. Тоді їх не доведеться вішати поверх верхнього одягу, щоб звільнити руки біля входу.
Шапки, шарфи й рукавички краще тримати разом на окремій полиці. Те, чим користуються щодня, зручно розмістити на рівні руки, а речі, які потрібні рідше, прибрати вище. Так за зачиненими дверцятами збережеться головна зручність відкритої вішалки: усе необхідне можна швидко взяти перед виходом.
Як повідомляв "Телеграф", настінний тримач для ключів у передпокої втрачає актуальність, а замість нього пропонують використовувати декоративні контейнери, кошики або таці. Детальніше читайте в матеріалі про зберігання дрібниць.