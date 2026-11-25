В украинском и русском этот атрибут праздника имеет разные определения

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Русское словосочетание "елочная игрушка" в украинском носит название "ялинкова прикраса". Если речь идет о нескольких таких предметах, употребляют множество: "ялинкові прикраси". Выражение "ялинкова іграшка" тоже встречается, но оно является результатом прямого перевода с русского языка.

Словарь украинского языка фиксирует это словосочетание для обозначения украшений для новогодних и рождественских елок. В то же время само слово "прикраса" имеет более широкое значение: это все, что служит для украшения, в том числе и чем дополняют одежду.

"Ялинковими прикрасами" называют и стеклянные шарики, и изделия из картона, дерева, фольги или ваты. В то же время "іграшка" в украинском — это то, чем играют дети.

Таким образом, украинцы на елку вешают "прикраси", а "іграшками" играют дети. Однако в повседневном употреблении можно услышать и выражение "елочные игрушки", однако оно является скорее калькой с русского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском назвать вечер перед Рождеством. Его называют Святвечором або Святим вечором. Если речь идет обо всем дне перед праздником, уместно сказать "переддень Різдва" або "напередодні Різдва".