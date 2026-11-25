Покупательница заметила червяка, когда собиралась сделать бутерброд

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Покупательница нашла червяка в банке солёной икры минтая и пожаловалась производителю "Водний світ". В ответ ей сообщили, что стандарт допускает наличие мёртвых гельминтов в рыбной продукции из дикого вылова.

О находке рассказала пользовательница Threads mospan.ira. Она выложила фотографии банки и её содержимого, отметив червяка красным кругом.

"Мягко говоря, я в шоке. Кто-нибудь сталкивался с таким?", – написала покупательница.

Покупательница спросила у производителя, допустима ли такая находка

На какой стандарт сослался "Водний світ"

По словам производителя, стандарт разрешает не более пяти мёртвых гельминтов на килограмм съедобных частей рыбы. В компании заявили, что их продукция соответствует этому пределу, и предложили покупательнице компенсацию.

"Эта икра прошла термическую обработку, поэтому гельминты гарантированно мертвы и не представляют угрозы заражения человека", – добавили в "Водний світ".

Компания предложила покупательнице компенсацию

Как отреагировали пользователи Threads

Одна из пользовательниц призналась, что после такого объяснения ей больше не хочется есть рыбу.

"Лучше бы вы этого не писали. Я теперь, наверное, никогда не буду есть рыбу", – написала она.

Другая пользовательница ответила, что и раньше не покупала такую продукцию, а теперь точно не станет.

Как сообщал "Телеграф", плохо обработанная рыба может стать причиной заражения гельминтами. В публикации также перечислены способы обработки рыбы.