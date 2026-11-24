Скидки достигнут 32%

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С 25 ноября по 8 декабря 2026 года включительно в "АТБ" будут действовать скидки до 32% на новогодние подарки и сладости. Больше всего снизят цену на фигурку "Ягненок" от Truff Royal.

Об акции сеть "АТБ" сообщила на своей странице в Facebook. Будет 9 акционных предложений.

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Какие новогодние подарки можно будет приобрести со скидкой

"Новогодняя сумочка" Roshen, 328 г

Этот подарок содержит 25 сладостей: глазированные вафли "Сливки-Ленивки" и Johnny Krocker, конфеты Candy Nut с арахисом, Flaksi с какао и вафельными хлопьями, "Червоний Мак", "Ромашку", Galaretka, Krock с арахисовой пастой, Milky Splash и желейную "Шалену Бджілку Фрутті". Также внутри есть леденцы Lollipops со вкусами йогурта с клубникой и апельсина. Обзор подарка сделал блогер "Той самий Дмитро" в Тик Ток.

В "Новорічній сумочці" Roshen собрали 25 сладостей

Рождественский бокс с игрушкой Bob Snail, 110 г

Это подарочный набор без добавленного сахара, в названии которого производитель отдельно указывает на наличие игрушки. Точный перечень лакомств в нынешней версии набора и распаковку именно этого товара подтвердить не удалось, но есть обзор прошлогоднего бокса.

В подарочном боксе Bob Snail есть магнитик, несколько наборов фруктовых снеков, пастила разных вкусов, в том числе в форме маленьких конфет, а также отдельный набор с игрушкой. Автор распаковки под ником @ana_yakovlieva отметила, что бокс полностью наполнен.

Рождественский бокс Bob Snail – набор без добавленного сахара и с игрушкой

Печенье "Рождественское настроение" Delicia, 295 г

Это не просто сладкий подарок, а готовый набор для творчества Winter Art. Он предназначен для праздничного декорирования печенья.

Внутри набора Delicia Winter Art "Рождественское настроение" (295 г) содержится все необходимое для самостоятельной росписи сладостей:

Фигурное сахарное печенье: заготовки в форме праздничных символов – пряничный человечек, снеговик, снежинка, елка, рождественский сапожок, машинка с елкой, леденец-трость и сердечко (как показано на коробке).

заготовки в форме праздничных символов – пряничный человечек, снеговик, снежинка, елка, рождественский сапожок, машинка с елкой, леденец-трость и сердечко (как показано на коробке). Ингредиенты для глазури: сухая смесь (сахарная пудра с красителями) для быстрого приготовления цветной глазури.

сухая смесь (сахарная пудра с красителями) для быстрого приготовления цветной глазури. Кондитерские мешочки: для удобного нанесения узоров и контуров.

для удобного нанесения узоров и контуров. Декоративная посыпка: разноцветные сахарные украшения для финального декора.

разноцветные сахарные украшения для финального декора. Инструкция: пошаговая подсказка на упаковке о том, как правильно замесить глазурь и украсить печенье.

Набор Delicia позволяет самостоятельно украсить праздничное печенье

Новогодний календарь Millennium Christmas, 80 г

Это молочный шоколад в праздничной упаковке в форме календаря.

Внутри адвент-календаря Millennium весом 80 г – 24 маленькие шоколадные фигурки в форме месяца, бантика, елки, пряничного человечка, колокольчика, барабана, снежинки, подарка, тортика, Деда Мороза, сапожков, шарика, лошадки и праздничного домика. Адвент-календарь Millennium распаковала пользовательница TikTok под ником @karin_aaaaa__.

Адвент-календарь Millennium содержит 24 шоколадные фигурки праздничной формы

Рождественский венок Roshen, 599 г

Согласно информации с официального сайта Roshen De Luxe, в рождественский венок весом 599 г входят шоколадная фигурка Святого Николая, батончики с кокосом и миндалем, а также с нугой и карамелью, а также конфеты "Монблан", Candy Nut, "Сливки-Ленивки", Johnny Krocker, Flaksi, "Червоний Мак" и "Ромашка". Кроме того, в наборе есть желейные конфеты Galaretka, Krock с арахисом, Milky Splash, "Шалена Бджілка Фрутті", Yummi Gummi Mini Bear Mix и два вида леденцов на палочке.

В рождественский венок Roshen входят сладости разных видов

В рождественский венок Roshen входят шоколадная фигурка Святого Николая и ассорти конфет

Адвент-календарь KitKat, 85 г

Адвент-календар KitKat весом 85 г содержит шоколадные конфеты разных форм, среди которых есть фигурка в виде конька. Обзор подарка сделал блогер "Тот самый Дмитрий" в Tik Tok. Сладости размещены в отдельных ячейках, каждая из которых закрыта картонной вставкой и фольгой. После открытия всех окошек автор распаковки показал все конфеты вместе – это небольшие шоколадные лакомства, часть из которых имеет ореховую начинку или кусочки орехов.

Другие праздничные вкусности со скидками

Кроме больших подарочных наборов, в перечне есть и отдельные сладости:

Фигурка "Ягненок" Truff Royal, 90 г – изделие из молочной кондитерской глазури.

– изделие из молочной кондитерской глазури. Конфеты "Санта" KitKat, 66 г – набор сладостей в праздничном оформлении.

– набор сладостей в праздничном оформлении. Фигурка Санта KitKat, 45 г – шоколадная фигурка из молочного шоколада с начинкой, в которую входят какао, рисовые криспы и кусочки вафель.

Фигурка "Ягненок" Truff Royal получит самую большую скидку среди акционных предложений

Праздничные конфеты KitKat также вошли в перечень акционных сладостей

Фигурка Санта KitKat – одно из трех отдельных праздничных лакомств в акции

Ранее "Телеграф" также показывал, чем наполнили самые дорогие новогодние наборы Roshen – от изысканных конфет до нежного маршмеллоу.