Россия осталась без новой партии ракет КНДР? Что известно о KN-23 и KN-24
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Решению Пхеньяна предшествовал спор из-за политики Москвы в отношении Сеула
Северная Корея приостановила военную помощь России, в частности поставки баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов. Об этом 26 ноября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, Пхеньян также закрыл воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов.
Ранее Москва активно использовала северокорейские ракеты для ударов по Украине. Что известно о KN-23 и KN-24, чем они отличаются от других баллистических ракет, рассказывает "Телеграф".
KN-23: ракета, похожая на российский "Искандер"
KN-23 – северокорейская баллистическая ракета малой дальности, которую впервые испытали в 2019 году. По внешнему виду она напоминает российский "Искандер-М", однако экспертные исследования обломков, найденных в Украине, указывают, что это не прямые копии российских ракет.
Согласно данным аналитического проекта CSIS Missile Threat, KN-23 использует твердотопливный двигатель и запускается с мобильной установки. Это означает, что ракету можно транспортировать и подготовить к запуску без длительных процедур заправки, характерных для систем на жидком топливе.
Основные характеристики KN-23:
- Дальность полета: до 690 км по отдельным оценкам;
- Боевая часть: приблизительно 400–500 кг;
- Тип двигателя: твердотопливный;
- Тип: баллистическая ракета малой дальности;
- Пуск: мобильная платформа.
Особенностью KN-23 является траектория полета. По оценкам специалистов, ракета может лететь по так называемой квазибаллистической траектории и маневрировать на отдельных этапах, в частности при приближении к цели. Это усложняет прогнозирование ее маршрута и работу систем противовоздушной обороны.
Как отмечают аналитики CSIS Missile Threat, подобные характеристики делают KN-23 потенциально более сложной целью для перехвата, чем традиционные баллистические ракеты старых поколений.
KN-24: ракета, напоминающая американскую ATACMS
KN-24 – еще одна северокорейская баллистическая ракета малой дальности, которую Пхеньян начал испытывать в 2019 году. Она также использует твердотопливный двигатель, но внешне напоминает американскую систему ATACMS.
По оценкам экспертов, KN-24 может преодолевать расстояние около 400–410 км. Ее боевая часть, вероятно, весит 400–500 кг, хотя точные характеристики ракеты остаются предметом анализа.
KN-24 также способна использовать маневренную траекторию полета. Это одна из особенностей современных северокорейских ракет, которые Пхеньян разрабатывает для преодоления систем противоракетной обороны.
В отличие от традиционных ракет, которые движутся по более предсказуемой баллистической траектории, KN-24 может корректировать траекторию полета.
Как сообщал "Телеграф", в начале ноября 2026 года в Киеве развернули лазерную установку на боевом дежурстве.