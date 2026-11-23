В бюджете таможни на 2026 год не предусмотрено средств на присужденную выплату

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Бывший заместитель председателя Гостаможслужбы Руслан Черкасский, которого со скандалом уволили в 2023 году, восстановился в должности по решению Апелляционного суда. Однако бэкграунд его обогащения вызывает вопросы, ведь по данным журналистов, он инвестировал в недвижимость в Дубае более 20 млн долларов и ведет роскошную жизнь с элитными авто и интересными "подарками" от родственников.

В ответе на запрос "Телеграфа" Гостаможслужба сообщила, что Черкасский фактически еще не вернулся к работе. За время вынужденного прогула суд присудил ему 2121484,50 грн среднего заработка.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Судьи, попавшие в коррупционный скандал, вернули на должность одиозного таможенника: Гостаможслужба обжалует решение

"Гостаможслужбой, как одной из сторон по делу, в установленном законодательством порядке, в том числе с учетом процессуальных сроков, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины, будет обжаловано указанное судебное решение в Верховном Суде", — говорится в ответе за подписью заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Доменцева.

Фрагмент ответа Гостаможслужбы на запрос "Телеграфа"

Апартаменты и офис в Дубае

В мае 2024 года журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о совместных инвестициях Черкасского и его бизнес-партнера в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди объектов, установленных журналистами, – два апартамента в проекте Pentominium Tower общей стоимостью более 10 млн долларов.

Еще один объект – офисное помещение в Dubai Pearl стоимостью около 14 млн долларов. Часть объектов, в которые инвестировали Черкасский и его партнер осталась недостроенной.

Руслан Черкасский

Подарок в 150 тысяч долларов и дорогие авто

В марте 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что выявило признаки необоснованности активов Черкасского на 150 тысяч долларов. Чиновник объяснял, что деньги ему подарил отец-пенсионер. На момент получения это было около 4 млн грн, и, по заключению НАПК, официальные доходы родителей не позволяли сделать подарок такого размера. В журналистских материалах 2023 года также упоминались Bentley и Toyota Land Cruiser, которыми пользовался Черкасский.

Автомобили, которыми пользовался Черкасский, упоминались в журналистских материалах 2023 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

НАБУ и САП отдельно расследовали вероятное незаконное обогащение и легализацию средств бывшего чиновника. В материалах уголовного производства №52021000000000224 говорилось об активах на десятки миллионов гривен, происхождение которых проверяли правоохранители.

Скандалы, миллионы и возвращение на таможню Руслана Черкасского. Инфографика "Телеграф"

Наличные и счета гражданской жены

В материалах одного из производств говорилось, что гражданская жена Черкасского, предпринимательница Мария Трифонова, вывезла из Украины в Польшу 1,6 млн евро. По расчетам следствия официально подтвержденные доходы семьи не объясняли происхождение всей суммы.

Мария Трифонова

В рамках уголовного производства также арестовывались счета Трифоновой. По данным судебных материалов, на них было 23 832 евро и более 22,72 млн. грн. В конце 2025 года адвокаты предприниматели добились отмены ареста гривневых средств в "Сэнс Банке".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший высокопоставленный чиновник Закарпатской таможни Михаил Свида оказался в центре скандала из-за строительства большого ЖК "Радищева" в Ужгороде.