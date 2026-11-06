За "Прайса" внесли 15 миллионов залога: что задекларировал фигурант дела "Карфаген"

Что известно об имуществе и состоянии Ценова

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За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова, который фигурирует на новых записях НАБУ под псевдонимом "Прайс", внесли 15 миллионов гривен залога. Большую часть суммы – 13 миллионов – заплатил его отец.

"Телеграф" проанализировал декларацию должностного лица за 2025 год и расскажет, какое состояние он накопил за годы службы в Нацполиции и чем может похвастаться его семья

За "Прайса" внесли 15 миллионов гривен

О внесении залога за Владимира Ценова сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, 13 миллионов гривен перечислил отец должностного лица, еще два миллиона – другое физическое лицо.

5 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Ценову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

По версии следствия, Ценов мог обеспечивать прикрытие незаконным колл-центрам со стороны Национальной полиции. В частности, речь идет о получении денег за то, чтобы правоохранители не вмешивались в их деятельность. В период с января по июль 2026 года должностное лицо якобы получало деньги за "незамечание" работы конкретных колл-центров.

Ценову инкриминируют создание преступной организации и руководство ею либо участие в ней, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Владимир Ценов на заседании 5 ноября. Фото: Радио Свобода

Дом площадью 572 м² и земельные участки

"Телеграф" проанализировал декларацию Владимира Ценова за 2025 год, которую он подал 31 марта 2026 года, опубликованную на платформе YouControl.

Крупнейший объект недвижимости в собственности должностного лица – жилой дом площадью 572,2 м². Право собственности на него Ценов приобрел еще в декабре 2005 года. В декларации указана стоимость недвижимости на момент приобретения – 310 тысяч гривен.

Декларация Владимира Ценова

Также у полицейского есть квартира площадью 59,3 м², приобретенная в июне 2011 года за 488 720 гривен.

Декларация Владимира Ценова

В декларации указаны и земельные участки: в том числе два площадью по 1200 м², еще один — 1507 м², а также участок площадью 0,0649 гектара.

Декларация Владимира Ценова

Декларация Владимира Ценова

Декларация Владимира Ценова

Кроме того, семья пользуется жилым домом площадью 240,1 м². Жене Ценова принадлежит половина квартиры площадью 31,7 м².

Декларация Владимира Ценова

Декларация Владимира Ценова

Mazda, Rolex и наличные сбережения

В декларации указан автомобиль Mazda CX-5 2018 года выпуска. Его приобрели в октябре 2024 года за 533 тысячи гривен. Владелицей машины указана жена должностного лица, а сам Ценов имеет право пользоваться ею.

Декларация Владимира Ценова

Среди ценного движимого имущества жена полицейского задекларировала часы Rolex, а также набор женских украшений – серьги и подвеску.

Сам Ценов указал швейцарские часы, которыми ранее пользовались другие лица. Согласно описанию в декларации, у них металлический корпус, темный циферблат с отображением времени и даты, а также резиновый ремешок.

Декларация Владимира Ценова

Наличными должностное лицо хранит 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Его жена задекларировала еще 10 тысяч долларов. Также у супругов есть средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Декларация Владимира Ценова

Сколько зарабатывает семья Ценова

За 2025 год Владимир Ценов получил 931 577 гривен заработной платы в Департаменте стратегических расследований Нацполиции. В среднем это около 77,6 тысячи гривен в месяц.

Еще 37 762 гривны должностное лицо получило от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу. В декларации также указаны банковские проценты.

Декларация Владимира Ценова

Жена Ценова за этот период получила почти два миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности – 1 964 300 гривен. Еще 238 134 гривны она заработала в компании "Террафуд".

Декларация Владимира Ценова

Общий задекларированный доход супругов за 2025 год превысил 3,1 миллиона гривен.