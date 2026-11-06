Укр

За "Прайса" внесли 15 миллионов залога: что задекларировал фигурант дела "Карфаген"

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Декларация Владимира Ценова Новость обновлена 06 ноября 2026, 15:14
Декларация Владимира Ценова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Что известно об имуществе и состоянии Ценова

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова, который фигурирует на новых записях НАБУ под псевдонимом "Прайс", внесли 15 миллионов гривен залога. Большую часть суммы – 13 миллионов – заплатил его отец.

"Телеграф" проанализировал декларацию должностного лица за 2025 год и расскажет, какое состояние он накопил за годы службы в Нацполиции и чем может похвастаться его семья

За "Прайса" внесли 15 миллионов гривен

О внесении залога за Владимира Ценова сообщили журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, 13 миллионов гривен перечислил отец должностного лица, еще два миллиона – другое физическое лицо.

5 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Ценову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

По версии следствия, Ценов мог обеспечивать прикрытие незаконным колл-центрам со стороны Национальной полиции. В частности, речь идет о получении денег за то, чтобы правоохранители не вмешивались в их деятельность. В период с января по июль 2026 года должностное лицо якобы получало деньги за "незамечание" работы конкретных колл-центров.

Ценову инкриминируют создание преступной организации и руководство ею либо участие в ней, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Владимир Ценов на заседании 5 ноября. Фото: Радио Свобода
Владимир Ценов на заседании 5 ноября. Фото: Радио Свобода

Дом площадью 572 м² и земельные участки

"Телеграф" проанализировал декларацию Владимира Ценова за 2025 год, которую он подал 31 марта 2026 года, опубликованную на платформе YouControl.

Крупнейший объект недвижимости в собственности должностного лица – жилой дом площадью 572,2 м². Право собственности на него Ценов приобрел еще в декабре 2005 года. В декларации указана стоимость недвижимости на момент приобретения – 310 тысяч гривен.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Также у полицейского есть квартира площадью 59,3 м², приобретенная в июне 2011 года за 488 720 гривен.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

В декларации указаны и земельные участки: в том числе два площадью по 1200 м², еще один — 1507 м², а также участок площадью 0,0649 гектара.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Кроме того, семья пользуется жилым домом площадью 240,1 м². Жене Ценова принадлежит половина квартиры площадью 31,7 м².

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Mazda, Rolex и наличные сбережения

В декларации указан автомобиль Mazda CX-5 2018 года выпуска. Его приобрели в октябре 2024 года за 533 тысячи гривен. Владелицей машины указана жена должностного лица, а сам Ценов имеет право пользоваться ею.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Среди ценного движимого имущества жена полицейского задекларировала часы Rolex, а также набор женских украшений – серьги и подвеску.

Сам Ценов указал швейцарские часы, которыми ранее пользовались другие лица. Согласно описанию в декларации, у них металлический корпус, темный циферблат с отображением времени и даты, а также резиновый ремешок.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Наличными должностное лицо хранит 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Его жена задекларировала еще 10 тысяч долларов. Также у супругов есть средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Сколько зарабатывает семья Ценова

За 2025 год Владимир Ценов получил 931 577 гривен заработной платы в Департаменте стратегических расследований Нацполиции. В среднем это около 77,6 тысячи гривен в месяц.

Еще 37 762 гривны должностное лицо получило от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу. В декларации также указаны банковские проценты.

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Жена Ценова за этот период получила почти два миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности – 1 964 300 гривен. Еще 238 134 гривны она заработала в компании "Террафуд".

Декларация Владимира Ценова
Декларация Владимира Ценова

Общий задекларированный доход супругов за 2025 год превысил 3,1 миллиона гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном антикоррупционном расследовании, которое продолжается с сентября, – операции "Карфаген". Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Сергей Кропива, которого следствие считает организатором схемы, бывший руководитель Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Иван Тимошенко, который отвечал за коммуникацию с колл-центрами и безопасность и так далее.

Теги:
#Суд #НАБУ #Расследование #Карфаген