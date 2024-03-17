Выглядит как в кино: Одессу окутал густой туман с моря (фото, видео)

Из окон многоэтажек это выглядит эффектно

В воскресенье, 17 марта, Одессу накрыло туманом со стороны моря. Необычное природное явление произошло около обеда.

Об этом сообщают местные паблики. В сети поделились красивыми кадрами.

"Невероятный туман с моря окутал Одессу, идет полосами, страшно красиво", — говорится в сообщении.

На кадрах, сделанных жителями города на берегу Черного моря из окон многоэтажек и во время прогулки по Одессе, можно увидеть, что этот необычный туман медленно идет в город полосками. Вот так смотрится курортный городок.

Туман с моря в Одессе

Туман с моря в Одессе

По данным сайта Википедия , морской туман – это адвективный туман, возникший над морем во время переноса холодного воздуха на теплую воду. Это явление есть испарение. Туманы такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает из ледового покрова на открытую поверхность моря.

Туман с моря в Одессе

Синоптики прогнозировали, что в городе будет туман и ограничена видимость. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха будет составлять +10 днем градусов тепла ночью. Осадки не ожидаются.

Следует отметить, что в Одессе такое явление не впервые. Так, 6 апреля 2022 года город выглядел примерно так же. Тогда местные жители были обеспокоены, думали, что это пожар.