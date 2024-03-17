Виглядає, як в кіно: Одесу огорнув густий туман з моря (фото, відео)

З вікон багатоповерхівок це виглядає ефектно

В неділю, 17 березня, Одесу накрило туманом з боку моря. Незвичне природне явище трапилось близько обіду.

Про це повідомляють місцеві пабліки. В мережі поділились красивими кадрами.

"Неймовірний туман з моря огорнув Одесу, йде смугами, страшно красиво", — йдеться у повідомленні.

На кадрах, які зробили жителі міста на березі Чорного моря з вікон багатоповерхівок та під час прогулянки Одесою, можна побачити, що цей незвичайний туман повільно йде до міста смужками. Ось так виглядає курортне містечко.

Туман з моря в Одесі

Туман з моря в Одесі

За даними сайту Вікіпедія, морський туман — це адвективний туман, що виник над морем під час перенесення холодного повітря на теплу воду. Це явище є випаровуванням. Тумани такого типу часті, наприклад, в Арктиці, коли повітря попадає з льодового покриву на відкриту поверхню моря.

Туман з моря в Одесі

Синоптики прогнозували, що в місті буде туман та обмежена видимість. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Температура повітря становитиме +10 вдень градусів тепла вночі. Опади не очікуються.

Варто зазначити, що в Одесі таке явище не вперше. Так, 6 квітня 2022 року місто виглядало приблизно так само. Тоді місцеві жителі були стурбовані, адже думали, що це пожежа.