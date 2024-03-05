Одессу хотят отключить от системы оповещения — СМИ

Приморская окружная прокуратура города Одессы обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с тем, чтобы он принял решение о демонтаже системы оповещения в г. Одесса.

Как отмечается в материале Lenta.UA , несмотря на то, что вся закупка и установка динамиков со стороны ООО "ИНЖЕНИРИНГ-АНАЛИТИКА" подробно расписаны в Prozzoro , прокурор требует расторгнуть договор о ее создании и демонтировать средства информирования населения.

"Речь идет о 150 локациях, расположенных в основном возле школ, детских садов, в местах массового скопления людей. Не сложно догадаться, что в случае ее отключения город останется без оповещения", — отмечается в статье.

Согласно источникам Lenta.UA, интересантами, которые хотят захватить рынок по установке систем оповещения являются беглый нардеп Сергей Шахов и его помощник Николай Самбожук, который является гражданином России, и ранее устанавливал системы оповещения в РФ.

Так, редакция hromadske утверждает, что получила от двух независимых источников его депутатские обращения к премьер-министру. В одном парламентарий пишет, что за 5-7 лет планирует установить около 150 тысяч громкоговорителей разных моделей по всей Украине. И просит за это деньги международных партнёров. Только на 2023 год, по его расчетам, потребовалось 500 миллионов долларов.

"Пока же, когда погибают люди, всяческие шаховы-самбожуки решили оставить Одессу без системы оповещения. Вдобавок в эту историю влез прокурор, который должен помнить о ст. 365 УК Украины, а именно: умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, что может нанести существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, в данном случае речь идет о безопасности граждан. Это должны бы помнить и в суде. Ведь если исключить систему оповещения, как это предлагают наши чиновники, одесситы, которые и так рискуют собственной жизнью из-за рашистов, будут подвергаться еще большей опасности. Но теперь – из-за наших коррупционеров", — отмечают журналисты.