Фейерверки во время войны: трое одесситов ответили в суде за глупую шутку

Правонарушители приговорены к лишению и ограничению свободы

Во время военного положения несмотря на запрет использования пиротехники в Одессе было зафиксировано несколько случаев нарушения. Местные жители веселились с запуском салютов, не подумав о том, что горожане могут принять эти звуки за взрывы. За это правонарушители приговорены к лишению и ограничению свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области. Правоохранители рассказали о трех аналогичных случаях, которые произошли в городе за последний год.

"Один инцидент произошел в конце февраля прошлого года на улице Академика Заболотного. Вечером неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний житель одного из жилых домов установил и запустил напротив своей парадной салютную установку на 16 выстрелов. В тот день он был приговорен за кражу к пяти годам лишения свободы и 17 тысяч гривен штрафа", — говорится в сообщении.

Правонарушитель объяснил, что купил пиротехнику давно и в новогоднюю ночь хотел ее использовать. Однако тогда он сдержался, но спустя время, в ходе употребления алкоголя все же воплотил свое желание в реальность.

Второй случай произошел станции Большого Фонтана в августе прошлого года. Тогда 25-летний житель Одесского района запустил салют на 25 залпов, выполняя праздничный заказ.

Еще один инцидент произошел в январе 2024 года. 32-летний одессит решил оригинально поздравить супругу приятеля с днем рождения. На Люстдорфской дороге мужчина "подарил" имениннице салют из 20 праздничных выстрелов.

Правоохранители установили и разыскали нарушителей, а также изъяли использованную пиротехнику. Собрав достаточное количество улик, фигурантам выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно в хулиганстве (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, и направили обвинительные акты в суд).

Первому суд вынес наказание в виде 5,3 года лишения свободы и 17 тысяч гривен штрафа за все совершенные им преступления. Двум остальным назначено наказание в виде ограничения свободы на год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце марта в Печерском районе Киева вечером запустили салют. Некоторые жители района вздрогнули от громких звуков, приняв их за звуки взрыва.