Феєрверки під час війни: троє одеситів відповіли в суді за дурний жарт

Правопорушників засуджено до позбавлення та обмеження волі

Під час воєнного стану, попри заборону використання піротехніки в Одесі, було зафіксовано кілька випадків порушення. Місцеві жителі веселилися із запуском салютів, не подумавши, що городяни можуть прийняти ці звуки за вибухи. За це правопорушників засуджено до позбавлення та обмеження волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Одеської області. Правоохоронці розповіли про три аналогічні випадки, що сталися у місті за останній рік.

"Один інцидент стався наприкінці лютого минулого року на вулиці Академіка Заболотного. Увечері неодноразово засуджений за майнові злочини 38-річний мешканець одного з житлових будинків встановив та запустив навпроти своєї парадної салютну установку на 16 пострілів. Того дня він був засуджений за крадіжку до п'яти років позбавлення волі та 17 тисяч гривень штрафу", — йдеться у повідомленні.

Правопорушник пояснив, що купив піротехніку давно і новорічної ночі хотів її використати. Однак тоді він стримався, але згодом, у ході вживання алкоголю все ж таки втілив своє бажання в реальність.

Другий випадок стався на станції Великого Фонтану в серпні минулого року. Тоді 25-річний мешканець Одеського району запустив салют на 25 залпів, виконуючи святкове замовлення.

Ще один інцидент стався у січні 2024 року. 32-річний одесит вирішив оригінально привітати дружину приятеля із днем народження. На Люстдорфській дорозі чоловік "подарував" іменинниці салют із 20 святкових пострілів.

Правоохоронці встановили та розшукали порушників, а також вилучили використану піротехніку. Зібравши достатню кількість доказів, фігурантам висунули звинувачення за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, а саме у хуліганстві (грубе порушення громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, та направили обвинувальні акти до суду).

Першому суд виніс покарання у вигляді 5,3 року позбавлення волі та 17 тисяч гривень штрафу за всі скоєні ним злочини. Двом іншим призначено покарання як обмеження волі на рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці березня у Печерському районі Києва ввечері запустили салют. Деякі мешканці району здригнулися від гучних звуків, взявши їх за звуки вибуху.