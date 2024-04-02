"Порадовал жену" и получил статью: полиция Киева задержала мужчину, который запустил салют на Печерске

В полиции рассказали, какое наказание грозит хулигану

Полиция Киева разоблачила нарушителя, который запускал салюты в Печерском районе столицы. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Подробности рассказали в Нацполиции Киева. Правоохранители также напомнили, что в период военного положения использование пиротехники запрещено.

Инцидент произошел вечером 30 марта. Полицейские зарегистрировали жалобу киевлян и немедленно прибыли на место происшествия. Следственно-оперативная группа изъяла ряд доказательств, благодаря которым удалось разыскать злоумышленника. Им оказался житель Киева 1983 года, который уже привлекался к уголовной ответственности.

По словам мужчины, он запустил салют, чтобы поздравить жену — они отмечали годовщину отношений. В Печерском управлении полиции завели уголовное производство по ч.1, ст.296 УКУ "Хулиганство". За содеянное мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что салют запускали в Одессе. Мужчина установил коробку с пиротехникой и быстро скрылся, чтобы его не заметили камеры наблюдения.