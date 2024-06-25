Тричі на добу: як відключатимуть світло в Одесі 25 червня

Росіяни завдали значних пошкоджень нашій енергетичній системі

Через російські удари по українській енергосистемі в Україні продовжують діяти графіки відключень світла. У вівторок, 25 червня, вони застосовуються протягом усієї доби, але з 12:00 до 23:00 відключення будуть більш масштабними.

"Телеграф" розповідає, які графіки відключень світла діятимуть в Одесі 25 червня. Споживачі поділені на шість груп, яким по черзі відключають електроенергію. У кожній із груп світло відключатимуть не менше трьох разів на день.

"На завтра, 25 червня, НЕК Укренерго дав команду на стабілізаційні відключення. Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00", — повідомила ДТЕК Одеські електромережі увечері 24 червня.

Графіки відключень можна переглянути на сайті ДТЕК. Для цього необхідно заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу. Графік має три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим).

Нагадаємо, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.