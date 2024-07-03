Владелец компании с миллионными тендерами и не только: в сети нашли, кто обругал ветерана ВСУ в ветеринарной клинике

Пользователи поделились соответствующими доказательствами

В сети обнародовали вероятные имя и данные мужчины, который обругал ветерана ВСУ в ветеринарной клинике. Речь идет якобы о главе одесской компании.

По словам ветерана ВСУ Олега Симороза, мужчиной, который в грубой форме общался с ветеринаром, якобы является Вадим Георгиевич Шевеленко директор "Одессаспецэнерго".

Компания "Одессаспецэнерго", как свидетельствуют данные youcontrol.com.ua, интересна, в частности, тем, что в 2023 году получила огромную прибыль (около 150 млн грн.) на тендерах, хотя раньше не могла похвастаться этим.

Симороз опубликовал также ссылку на расследование издания "Наши Деньги" под названием "Миллиардный распил по вертикали Кима". Именно там фигурирует

"Одессаспецэнерго" и Вадим Шевеленко.

В ноябре 2023 года Николаевская ОВА объявила тендер на 1,05 млрд грн на реконструкцию водопровода с завышением цен на стройматериалы в 2-3 раза. В частности, больше всего средств хотели направить на водопроводные трубы, которые стоили в 2-3 раза больше по сравнению с рыночными.

В этой схеме одним из подрядчиков оказался одессит Вадим Шевеленко — директор и основатель "Одессаспецэнерго". Мужчина владеет и управляет ООО "Спец-строй-техника" и ООО "Рентал техникс", которая тогда была основана всего 12 дней.

Компания должна была получить 287 млн грн на реконструкцию водопровода, а до этого получала всего три подряда на 2 млн грн. На сегодняшний день общая сумма полученных подрядов за шесть договоров достигает 158,35 млн грн.

Кроме этого, Симороз добавил, что у него есть доказательства того, что Шевеленко работал штатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Он поделился соответствующим фото.

В сети также нашли соцсети Шевеленко. Так, на странице запрещенной в Украине российской платформы "Вконтакте" он, вероятно, публиковал фото из Москвы на Красной площади.

Ранее "Телеграф" писал, что организатор русскоязычного инвента в Одессе, на котором выгнали девушку за украинский язык, Виталий Ступаенко рассказал свою версию скандала. Он уверяет, что это была провокация.