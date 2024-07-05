Скандал вокруг побега в США актера "Квартал 95" Ханумака: о его разводе "гудела" вся Украина, но есть нюанс

В сети бурно обсуждают новости о Руслане Ханумаке, которые выехал в США

На днях в сети наделал шуму известный актер, участник "Квартала 95" и блогер Руслан Ханумак. Он заявил, что выехал в США, чтобы повидаться со своим сыном и намекнул, что может больше не вернуться в Украину. Однако во всей истории с Ханумаком и его экс-женой Алиной Шаманской есть нюансы, которые активно обсуждают пользователи сети.

"Телеграф" решил разобраться во всей этой истории и выяснить, почему развод Ханумака и Шаманской вызвал подозрения у украинцев.

Руслан Ханумак, Алина Шаманская

Скандальный развод Ханумака и Шаманской

Слухи о разводе комика, шоумена, актера "Квартал 95" и капитана команды "Заинька" в Лиге смеха Руслана Ханумака с его женой-блогерше и интервьюером Алиной Шаманской появились еще в марте, но подтвердила развод девушка только в июне 2024 года. Пара была вместе около 7 лет, у них родился сын Артур. Во время развода Алина высказывалась о бывшем муже очень нелестно и делала это на большую аудиторию в более миллиона подписчиков. Пользователи верили в слова блогерши о "годах унижений и морального насилия" со стороны ее мужа и всячески ее поддерживали. В то время в сети было много обсуждений и публикаций в СМИ по поводу скандального развода пары. Однако теперь поклонники засомневались в искренности Алины и вообще в том, что она ушла от Ханумака.

Побег Ханумака и возвращение Шаманской

Во время войны Алина Шаманская перебралась с сыном Артуром в США. И вот ее экс-муж Ханумак рассказывает в соцсети, что они выехал в Америку, чтобы повидаться с сыном Артуром, которого долго не видел. Более того, в своих постах в соцсети Руслан намекнул, что может больше не вернуться:

"Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", — заявил Ханумак.

После волны хейта в комментариях шоумен сделал еще одно заявление, мол, выехал он законно, так как имеет отсрочку от службы до ноября из-за того, что болеет астмой. При этом стоит отметить, что отсрочка не дает права на пересечение границы.

Тем временем на фоне побега Ханумака в своем Instagram Алина Шаманская публикует фото и видео о своем возвращении из Америки в Киев. Судя по всему сразу по приезду блогерша закатила вечеринку со звездными гостями по поводу открытия собственного пиар-агентства. В комментариях к ее публикациям пользователи сразу же выразили возмущение.

И на это есть две причины. Во-первых, подписчики обратили внимание, как радовалась Алина встрече с Ханумаком в США и засомневались в искренности Шаманской, когда она рассказывала о сложном и болезненном разводе. Они уверены, что все это было спланировано ради побега Ханумака в США. И теперь они просто поменялись — пока он с ребенком в Америке, она строит свой бизнес в Киеве. А во-вторых, считают, что скандал с побегом экс-мужа Алина использует для хайпа и пиара вокруг своего нового бизнеса.

Комментарии под постом Шаманской о возвращении в Украину

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