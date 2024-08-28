И так сойдет? Мэрия Одессы оконфузилась с билбордом для призерок Олимпиады (фото)

Власти уже исправляют ошибку

Одесские рекламщики, изготавливающие по заказу мэрии билборд с поздравлением украинских легкоатлеток, призерок Олимпиады 2024, допустили ошибку. Они перепутали спортсменок.

Об этом сообщила Думская. В сети уже появились фото.

На щите с изображением олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих красуется подпись со словами признательности в адрес совершенно другой атлетки, бронзовой призерки в этом же виде спорта Ирины Геращенко.

В мэрии уже отреагировали на инцидент. Власти заявили, что уже исправляют ситуацию. Новый макет якобы готов. Его обещают распечатать в ближайшее время и заменить на щите.

"К сожалению, произошла досадная ошибка, включился человеческий фактор. Управление рекламы приносит свои извинения спортсменке. Уже сегодня все будет исправлено", — заявили в мэрии.

Новый макет, где изображение и надпись совпадают

В муниципалитете добавили, что поздравили всех украинских призеров Олимпиады, вне зависимости от города, в котором они живут.

Сеть уже взорвалась комментариями. Один из пользователей пошутил: "Какая разница и так сойдет(с) Класика.".

Ранее "Телеграф" писал, что украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих передала на нужды ВСУ 500 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на оплату лечения тяжело раненых бойцов.