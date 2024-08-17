Чтобы выиграть Олимпиаду, не нужно быть профи? "Золотой" призер Хижняк поделился секретом

Украинский спортсмен говорит, что заранее не строил планов на период после Олимпиады

Украинский боксер и "золотой" призер Олимпийских игр 2024 в Париже Александр Хижняк, которого называют "Полтавский танк", поделился радостью от победы. На данный момент боксер-любитель пока не панирует идти в профессиональный бокс.

Об этом спортсмен рассказал "Телеграфу" в интервью "Жизнь после Олимпиады: у Хижняка – вынужденная пауза, у Лузан – благотворительность, а у Беленюка – личная жизнь".

По словам Александра Хижняка, боксом он начал заниматься в 7 лет — отец, который также занимался этим видом спорта, увидел в нем задатки. Именно папа, а по совместительству и тренер Александра, хотел, чтобы тот достиг высоких успехов в этом виде спорта.

"Отец планировал мой путь в любительском боксе, потому начал меня тренировать. Слава Богу, у нас все получилось, чему мы очень рады", — сказал боксер.

Он подчеркнул, что совсем не обязательно быть профессиональным боксером, чтобы завоевать золото на Олимпиаде. Этого можно достичь упорным трудом даже тренируясь в обычной спортивной школе без какой-либо серьезной материальной базы.

"И я говорю об этом юным спортсменам, с которыми вместе тренируюсь, если бываю в Полтаве. Чтобы получить золото Олимпийских игр, нужно упорно работать. Мой опыт – пример для тех, у кого есть мечта стать успешным в боксе", — сказал боксер.

После золотой медали, которая, к слову, стала первой для Полтавской области, спортсмен пока не задумывался о дальнейших планах. Он подчеркнул, что это был абсолютно новый опыт для него и его отца. Победа была целью всей его спортивно жизни.

"Очень сложным был путь к Олимпиаде, поэтому никаких других планов, кроме победы на ней, я не строил. Потому сейчас ничего не могу сказать. Ведь решение нужно принимать взвешенно", — резюмировал Александр Хижняк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Хижняк поборол олимпийского чемпиона в Париже.