Укр

Чтобы выиграть Олимпиаду, не нужно быть профи? "Золотой" призер Хижняк поделился секретом

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Хижняк Новость обновлена 17 августа 2024, 13:12
Александр Хижняк. Фото facebook

Украинский спортсмен говорит, что заранее не строил планов на период после Олимпиады

Украинский боксер и "золотой" призер Олимпийских игр 2024 в Париже Александр Хижняк, которого называют "Полтавский танк", поделился радостью от победы. На данный момент боксер-любитель пока не панирует идти в профессиональный бокс.

Об этом спортсмен рассказал "Телеграфу" в интервью "Жизнь после Олимпиады: у Хижняка – вынужденная пауза, у Лузан – благотворительность, а у Беленюка – личная жизнь".

По словам Александра Хижняка, боксом он начал заниматься в 7 лет — отец, который также занимался этим видом спорта, увидел в нем задатки. Именно папа, а по совместительству и тренер Александра, хотел, чтобы тот достиг высоких успехов в этом виде спорта.

"Отец планировал мой путь в любительском боксе, потому начал меня тренировать. Слава Богу, у нас все получилось, чему мы очень рады", — сказал боксер.

Он подчеркнул, что совсем не обязательно быть профессиональным боксером, чтобы завоевать золото на Олимпиаде. Этого можно достичь упорным трудом даже тренируясь в обычной спортивной школе без какой-либо серьезной материальной базы.

"И я говорю об этом юным спортсменам, с которыми вместе тренируюсь, если бываю в Полтаве. Чтобы получить золото Олимпийских игр, нужно упорно работать. Мой опыт – пример для тех, у кого есть мечта стать успешным в боксе", — сказал боксер.

После золотой медали, которая, к слову, стала первой для Полтавской области, спортсмен пока не задумывался о дальнейших планах. Он подчеркнул, что это был абсолютно новый опыт для него и его отца. Победа была целью всей его спортивно жизни.

"Очень сложным был путь к Олимпиаде, поэтому никаких других планов, кроме победы на ней, я не строил. Потому сейчас ничего не могу сказать. Ведь решение нужно принимать взвешенно", — резюмировал Александр Хижняк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Хижняк поборол олимпийского чемпиона в Париже.

Теги:
#Бокс #Олимпиада #Александр Хижняк