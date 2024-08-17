Жизнь после Олимпиады: у Хижняка – вынужденная пауза, у Лузан – благотворительность, а у Беленюка – личная жизнь

В Полтаве отметили призеров и участников Олимпийских игр-2024

Полтава устроила очень теплый прием своим олимпийцам и поздравила золотого медалиста, боксера Александра Хижняка, вернувшегося из Парижа с золотой медалью, и его тренера и отца Александра Александровича Хижняка. Исполняющая обязанности мэра Екатерина Ямщикова вручила им сертификаты на получение призовых средств в размере 1 миллиона и 500 тысяч гривен соответственно.

А на Ивановой горе возле Белой беседки состоялась встреча поклонников спорта с участниками Олимпиады-2024, представлявших Полтавщину на престижных соревнованиях. Во время торжества три медалиста – Александр Хижняк (золото), гребля Людмила Лузан (серебро) и борец в греко-римском стиле Жан Беленюк (бронза) – получили от Полтавской областной военной администрации сертификаты на 1,5 млн гривен. Их тренерам вручили сертификаты на 250 тысяч гривен. Участники Олимпийских игр Павел Алтухов, Игорь Трунов и Олег Кухарик, Ольга Корсун и Максим Городинец, Илья Крупский, Евгений Павлюк и их тренеры были отмечены сертификатами на 100 тысяч грн.

Видео: "Общественное. Полтава"

Олимпийские медалисты символически передали верительную грамоту и национальный флаг, который был с ними в Париже, представителю команды паралимпийцу Ярославу Денисенко. В скором времени они отправятся с ними снова в столицу Франции, где состоится Паралимпиада.

В конце события олимпийцы, паралимпийцы, тренеры, а также послы и лидеры отрасли физической культуры поставили свои подписи на крупнейшем сине-желтом флаге Полтавщины, на котором уже стоят подписи военных, волонтеров и расписавшегося на флаге президента Владимира Зеленского, который был недавно с деловым визитом.

По окончании торжеств журналисты имели возможность кратко пообщаться с медалистами Олимпиады. "Телеграфу" удалось, в частности, взять эксклюзивное интервью у "Полтавского танка", как часто называют Александра Хижняка.

Александр Хижняк: "Я привез в Полтаву первое в истории города олимпийское "золото"

— Как известно, за год до Олимпиады вы порвали сухожилие на левой руке и перенесли операцию. Даже стоял вопрос, сможете ли принять участие в соревнованиях. Несмотря на то, что в июне вошли в тренировочный ритм, но ни в одном турнире не смогли принять участие. Даёт ли о себе знать старая травма после Парижа?

– Спасибо. Чувствую себя нормально. К старым травмам добавились новые. Но когда участвуешь в олимпийских соревнованиях, то не жалеешь ни сил, ни здоровья. Конечно, сейчас буду восстанавливаться.

Александр Хижняк

— Сегодня, думаю, вы как никогда ощущали себя звездой спорта. Наблюдала, как многие люди, особенно дети, подходили к вам за автографами. У кого вы расписались на рукаве футболки, у кого – на 50-гривневой купюре… И никому не отказали сделать селфи с вами.

— Я очень благодарен людям, которые пришли меня сегодня поддержать, поздравить. Мне очень приятно. Сегодняшний праздник действительно исторический для нашего города. Ведь олимпийское боксерское "золото" к нему привезено впервые.

Но никакой звездности вообще не ощущаю.

- Что изменится в вашей жизни после этого "золота"? Приняли ли вы уже решение, чем будете заниматься дальше? Планируете перейти из любительского бокса в профессиональный?

– Для нас с отцом это новый опыт, новый успех. Это была наша цель всей нашей спортивной жизни, всей нашей семьи. И я очень счастлив, что нам, благодаря многим людям, помогавшим идти к этой цели, удалось ее достичь.

Очень сложным был путь к Олимпиаде, поэтому никаких других планов, кроме победы на ней, я не строил. Потому сейчас ничего не могу сказать. Ведь решение нужно принимать взвешенно.

– Кто был вашим кумиром в детстве? У кого вы брали автографы?

– У меня не было кумиров. Но я увлекался нашими полтавскими боксерами. В частности, Николаем Семенягой — мастером спорта международного класса, чемпионом Европы и мира, призером Кубка мира, который создал в Полтаве собственную школу бокса. Я многое взял у старших боксеров. Большое им благодарение и уважение. Они начали, а мы продолжили.

Александр Хижняк

- Саша, а почему именно бокс?

– Боксом занимался мой отец, учитель физкультуры, и он заметил во мне боксерские способности. Он хотел, чтобы я достиг самых высоких успехов в этом виде спорта. Отец планировал мой путь в любительском боксе, потому с семи лет начал меня тренировать. Слава Богу, у нас все получилось, чему мы очень рады.

— То есть можно стать чемпионом, "золотым" олимпийцем, тренируясь в обычной спортивной школе без какой-либо серьезной материальной базы?

– Ну, да! И я говорю об этом юным спортсменам, с которыми вместе тренируюсь, если бываю в Полтаве. Чтобы получить золото Олимпийских игр, нужно упорно работать. Мой опыт – пример для тех, у кого есть мечта стать успешным в боксе.

— Приходилось ли вам сталкиваться на Олимпиаде с представителями, выступавшими под белым флагом?

— Представителей России и Белоруссии я не видел. Но ощущение того, что в нашей стране война, присутствовало на всех соревнованиях. Благодарю всех военных, защищающих Украину, благодаря чему наши спортсмены могут выступать на международных аренах.

Людмила Лузан: "Часть призовых выделю на благотворительность"

— Людмила, кто для вас стал вдохновением и поддержкой во время подготовки к соревнованиям?

— Ну конечно, что меня поддерживала вся Полтавская область, мой гребной клуб "Горняк" в Горишних Плавнях. В меня верил тренер, заслуженный тренер Украины Николай Мацапура. Это благодаря его невероятно большой работе, мы достойно представили Украину на Олимпийских играх.

В условиях войны на украинских олимпийцах была особенно велика ответственность. Мы все чувствовали, что должны выступить как можно лучше, приложить как можно больше усилий, чтобы завоевать медали, чтобы наше знамя развевалось как можно выше, чтобы мы могли привлечь к себе внимание международного сообщества, говорить о том, что в нашей стране идет война.

И я счастлива, что моя мечта сбылась и в Полтавской области есть еще одна Олимпийская медаль. Кстати, я уже со второй Олимпиады подряд приезжаю с наградами (гребля-каноистка Людмила Лузан стала серебряной и бронзовой призеркой Олимпийских игр 2020 года в Токио. — Авт. ). Для меня это очень ценно. Благодарю всех, кто помогал мне на этом пути.

Я счастлива представлять именно Полтавскую область (Людмила родом из Ивано-Франковска. — Авт. ). Так как здесь любят спортсменов, не любят нигде.

— Как вам уровень соперников на соревнованиях, и насколько сложны были моменты, которые вам удалось преодолеть?

— Конечно, на Олимпийских играх все спортсмены борются за золотые медали, ведь каждый прошел жесткий отбор и уровень каждого спортсмена очень высок. Чувствовалось, что все готовы выложиться по максимуму, сделать все возможное и невозможное, чтобы завоевать награду. От того особенно приятно, что ты в такой сильной конкуренции борешься за медаль.

Людмила Лузан

— Получили ли вы призовые от государства и на что собираетесь их потратить?

— Честно, еще не думала о том, на что потрачу средства. Но, конечно, сегодня важно донатить на ВСУ. Часть денег выделю на благотворительность.

Жан Беленюк: "Было время даже посмотреть Олимпийские игры"

- Из Парижа вы привезли "бронзу". Не обидно немного после токийского "золота"?

– Нет, однозначно не обидно. Напротив, я горжусь собой, своей командой, что завоевал медаль в непростом процессе подготовки к Олимпиаде и непосредственно в соревновательном процессе. Благодарю Бога за то, что дал вернуться в Украину не с пустыми руками. Это самое важное, мне кажется.

Конечно, все спортсмены — амбициозные люди, на Олимпиаде они борются за самые высокие награды. Но это спорт, бывает разное. И самое неприятное, когда ты сделал максимум во время подготовки, но это не вылилось в самый высокий результат на соревнованиях.

Жан Беленюк

– Зато гопак как станцевали!

– Гопак – это уже традиция. Мы его отшлифовали, потому что я еще не дотягивал до такого уровня. Думаю, это был лучший гопак в моем исполнении. Это был такой последний аккорд моего завершения карьеры.

– Вы оставили свои борцовки на татами. А что дальше? Какие планы?

- Планы — работать дальше. Сейчас у всех украинцев главная цель – победа в этой войне над врагом. Поэтому основные усилия буду направлять именно на это. Чтобы жизнь украинцев нормализовалась, чтобы пошел экономический рост, чтобы люди хотели возвращаться из-за границы, чтобы мы жили и имели возможность планировать нашу жизнь в дальнейшем.

В условиях войны достаточно сложно формировать свои планы, ты ведь не знаешь, что будет завтра. Каждый проживающий на территории Украины сейчас не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому главная цель – приближать победу.

— Расскажите, пожалуйста, что вас увязывает в вашей спортивной карьере с Кременчугом?

- Я выступаю за Кременчуг с 2016 года. Меня пригласил сюда заслуженный тренер Украины Олег Юрьевич Сазонов. Он на протяжении всей моей карьеры меня поддерживал, помогал и вдохновлял. Поэтому у меня уже достаточно глубокие отношения с Кременчугом. Мне нравятся, какие условия создает для меня этот город и Полтавская область. Благодаря этому мне удалось проявить себя и показать наибольший итог. Я благодарен за это.

— Трудно ли сочетать спорт и политику?

— В последнее время я их уже не совмещаю, потому проще стало (смеется).

Скажу только, что на личную жизнь времени вообще не хватало. Но сейчас современные коммуникации позволяют отдаленно участвовать в работе комитетов. Это давало мне возможность бегать на беговой дорожке и одновременно участвовать в работе комитета по молодежи и спорту Верховной Рады. Поэтому старался максимально оптимизировать свое время, чтобы везде успевать. За месяц до Олимпиады я взял в парламенте отпуск, чтобы подготовиться к важным соревнованиям.

— Удалось погулять по Парижу?

– Да, у нас было три свободных дня. Было даже время посмотреть Олимпийские игры. Кстати, болели за Людмилу Лузан в ее финальном заплыве. Было очень классно. А еще использовали это время, чтобы общаться с международными СМИ именно для того, чтобы рассказывать об историях, связанных с войной, о том, что происходит в нашей стране, чтобы мир не забывал нас. Просили помогать Украине, потому что мы очень нуждаемся в помощи иностранных партнеров.

— Что далось труднее — "золото" Токио или "бронза" Парижа?

— Этого вообще нельзя сравнивать. Потому что каждая награда — это своя история. Они совершенно разные. Каждая медаль ценна по-своему.

Жан Беленюк и Людмила Лузан

— Почему вы так рано покидаете спорт?

– Почему рано? Тридцать три года – это нормально. Хотя после ваших слов я задумался. Может, и останусь.

Напомним, Украина на Олимпиаде-2024 в Париже заняла 22 место в медальном зачете. Украинцам удалось завоевать 12 олимпийских медалей в семи видах: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Общее количество медалей, которое удалось получить, является вторым худшим результатом страны в истории (меньше было только на Олимпиаде 2016 года — 11), но три золота — это лучший результат украинской сборной за 12 последних лет.

Также Телеграф рассказывал, как украинских спортсменов встретили в Киеве после Олимпиады в Париже и что они рассказали.