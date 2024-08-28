І так піде? Мерія Одеси осоромилася з білбордом для призерок Олімпіади (фото)

Влада вже виправляє помилку

Одеські рекламники, які виготовляли на замовлення мерії білборд з привітанням українських легкоатлеток, призерок Олімпіади 2024, припустилися помилки. Вони переплутали спортсменок.

Про це повідомила Думська. У мережі вже з’явилися фото.

На щиті із зображенням олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучих красується підпис зі словами вдячності на адресу зовсім іншої атлетки, бронзової призерки у цьому виді спорту Ірини Геращенко.

У мерії вже відреагували на інцидент. Влада заявила, що вже виправляє ситуацію. Новий макет нібито готовий. Його обіцяють роздрукувати найближчим часом та замінити на щиті.

"На жаль, сталася прикра помилка, включився людський фактор. Управління реклами вибачається перед спортсменкою. Вже сьогодні все буде виправлено ", — заявили в мерії.

Новий макет, де зображення та напис збігаються

У муніципалітеті додали, що привітали всіх українських призерів Олімпіади незалежно від міста, в якому вони живуть.

Мережа вже вибухнула коментарями. Один із користувачів пожартував: "Яка різниця і так піде(с) Класика.".

Раніше "Телеграф" писав, що українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучих передала на потреби ЗСУ 500 тисяч гривень. Ці гроші підуть на оплату лікування тяжко поранених бійців.