"Олимпиаду мы им простили! А Дурова не простим": глашатай Путина проклял Францию

В РФ не довольны задержанием Павла Дурова

Известный российский комментатор, голос российского биатлона Дмитрий Губерниев проклял французов из-за задержания основателя telegram Павла Дурова. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Соответствующий пост Губерниев опубликовал на своем telegram-канале. Дмитрий также написал, что Россия справиться и без этого мессенджера.

"Не, ну, Олимпиаду мы им простили!!! А Дурова не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…

Не беда, кончится телеграм, у нас есть почта, телеграф и телефон!!! Телеграммы исконные!!! Нас просто так не взять империалистам!!! Голубиную почту не всю искоренили на Руси… Но куда же теперь будут писать квасные????", — написал Губерниев.

Отметим, Губерниев, который был ведущим на митинге сторонников президента РФ Владимира Путина в "Лужниках" в марте 2022 года, в своем заявлении вспомнил про грязную Сену. Дело в том, что организаторы Олимпиады много раз переносили соревнования по триатлону из-за плохого качества воды в реке. Тем не менее турнир состоялся, правда, некоторые спортсмены жаловались на плохое самочувствие после заплыва.