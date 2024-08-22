Магучих выиграла первый крупный турнир после победы на Олимпиаде (видео)

Украинка продолжает доминировать в своей дисциплине

В четверг, 22 августа, украинка Ярослава Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Это был первый старт мировой рекордсменки после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщает World Athletics. Только Ярославе покорилась высота 1.99 м в Лозанне.

"Серебро" и "бронза" досталась австралийкам Элеанор Паттерсон (1.96 м) и Николе Олислагерс (1.92 м), с которыми Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко недавно разделили олимпийский пьедестал в Париже-2024. К слову, Ирина завершила соревнования в Лозанне на 5-м месте с результатом 1,88 м.

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Играх украинка запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки. Добавим, что Магучих после Олимпиады задонатила крупную сумму денег на ВСУ, причем сделала это несколько раз.