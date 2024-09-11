В Одесі море стало бурим: що там відбувається (фото)

Море змінило колір

Біля узбережжя Одеси вода у Чорному морі стала бурою. Це є наслідком так званого червоного припливу – масового розмноження одноклітинних водоростей, які ночами змушують воду світитися.

Про це повідомляє "Одеське життя". Там зазначили, що найбільш показово це виглядає на 16 станції Фонтану, проте це можна побачити й на інших пляжах.

За словами очевидців, ближче до берега вода зелена, а далі бура. Деякі порівнюють колір із розливом мазуту.

Подібне явище насправді пов’язане з періодом активного розмноження одноклітинних організмів під назвою динофлагеляти, серед яких у Чорному морі найчастіше зустрічається ночовітка (Noctiluca scintillans). Цей вид має здатність до біолюмінесценції, через що одесити вже мали можливість погратися з водою у темний час доби.

Ночосвітки не є небезпечними для людини, проте в наших водах також зафіксовані представники роду Alexandrium, які можуть виділяти небезпечні токсини. В організм людини токсин переважно потрапляє після поїдання заражених молюсків, що іноді призводить до тяжких наслідків.

Втім, рясне цвітіння динофлагелятів може негативно вплинути на морську екологію і без токсинів. Наприклад, через свою кількість вони можуть споживати весь розчинений у воді кисень, що іноді призводить до масової загибелі риби та інших морських організмів.

Як повідомлялося раніше, у самому центрі Запоріжжя днями виявили білого лелеку, який дозволив людям себе сфотографувати та навіть погодувати.