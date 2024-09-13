Осколок "шахеда" залетел в квартиру в Одессе: как он выглядит (фото, видео)

В ночь на 13 сентября в Одессе было громко

В результате российской атаки на Украину в ночь на 13 сентября в Одессе обломок сбитого дрона залетел в квартиру. Кусок крыла "шахеда" пробил стену и упал в многоэтажке.

В сети уже публикуют соответствующие фото и видео, где видна дыра в доме. Отмечается, что во время атаки в Одессе раздалось несколько мощных взрывов.

"Хочу показать, как выглядит кусок от "шахеда". Он весь внутри как улей. Они его, наверно, из сотов строили", — говорит на видео мужчина.

На видео видно, что обломок черного цвета, сбоку имеет какой-то крепеж. Внутри он ячеистой структуры, напоминающей соты.

В сети пользователи отметили, что дроны имеют такую специально созданную структуру, которая улучшает их работу и управление ими. Черный цвет свидетельствует о том, что "шахед" может иметь либо карбоновое покрытие, либо просто окрашенный так, для маскировки.

Украинцы в комментариях в основном посмеялись над этой новостью и над словами, что "обломок еще несколько минут дрожал после того, как упал".

О Shahed 136

Это дрон-камикадзе, иранского производства, которым часто Россия атакует Украину. Задача "шахеда" — прилететь к цели, на которую указали, и сдетонировать. В нем есть двухцилиндровый карбюраторный двигатель, потому Shahed-136 работает громко, а летает довольно медленно.

В боевой части имеется 30-50 кг взрывчатки. Имеет запас хода – 12 часов. "Шахед" стоит от $30 тыс. до $50 тыс.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне нанесли удар по многоэтажке в Конотопе. Из-за атаки дронами город остался без света.