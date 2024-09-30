Меняют в третий раз: под Одессой разразился скандал из-за сирены тревоги

Некоторые жители города возмущаются по поводу новой сирены воздушной тревоги

В городе Южный Одесской области разразился скандал из-за сирены воздушной тревоги. Подобная ситуация недавно была в Теплодаре, где неизвестные задули монтажной пеной систему оповещения. В Южном же в третий раз заменили звук тревоги.

Об этом сообщает местный телеканал "TvMig Yuzhny". Городской глава Владимир Новацкий обвинил в "диверсии" одного из местных частных предпринимателей. Он заявил, что после того, как сигнал оповещения заменили, система якобы перестала работать.

— Частный провайдер под руководством директора Алексея Лерикова по надуманным причинам отключил систему оповещения воздушных тревог в нашей громаде. Житель нашего города, который не внес никаких затрат по установке системы оповещения и зная о том, что мы планируем установить коммунальную систему оповещения, отключил ее, вероятно, назло. Мое личное мнение — это диверсия, которой должна заниматься Служба безопасности Украины, — заявил мэр.

Сам частный предприниматель объясняет, что причиной проблем с сиреной является поломка сервера, которую в настоящее время невозможно устранить из-за брака финансов.

Тем временем мнение жителей города насчет нового звучания сирены воздушной тревоги разделились. Одни считают, что прежние звуки были лучше нынешних, другие, наоборот, одобряют изменения в работе системы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам. Таким образом, власть отреагировала на запрос общественности.