Змінюють утретє: під Одесою вибухнув скандал через сирену тривоги

Деякі жителі міста обурюються з приводу нової сирени повітряної тривоги

У місті Південний на Одещині вибухнув скандал через сирену повітряної тривоги. Подібна ситуація нещодавно була у Теплодарі, де невідомі задули монтажною піною систему оповіщення. У Південному ж утретє замінили звук тривоги.

Про це повідомляє місцевий телеканал "TvMig Yuzhny". Міський голова Володимир Новацький звинуватив у "диверсії" одного із місцевих приватних підприємців. Він заявив, що після того, як сигнал сповіщення замінили, система нібито перестала працювати.

— Приватний провайдер під керівництвом директора Олексія Лерікова з надуманих причин відключив систему оповіщення повітряних тривог у нашій громаді. Житель нашого міста, який не вніс жодних витрат на встановлення системи оповіщення та знаючи про те, що ми плануємо встановити комунальну систему оповіщення, відключив її, ймовірно, на зло. Моя особиста думка — це диверсія, якою має займатись Служба безпеки України, — заявив мер.

Сам приватний підприємець пояснює, що причиною проблем із сиреною є поломка сервера, яку наразі неможливо усунути через брак фінансів.

Тим часом, думка жителів міста щодо нового звучання сирени повітряної тривоги розділилися. Одні вважають, що колишні звуки були кращими за нинішні, інші, навпаки, схвалюють зміни в роботі системи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України створила нову слідчу комісію з фортифікації та дронів. Таким чином влада відреагувала на запит громадськості.