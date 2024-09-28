Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию

Фортификационные постройки в Белгород-Днестровском районе Одесской области утонули в песке. Это произошло из-за их близкого расположения к воде.

Оказавшиеся под песком фотографии бетонных ограждений появились в сети. Об этом сообщил телеграмм-канал "Новости Одесса".

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию. "Через пять лет люди их раскопают и подумают, что это римляне оставили", — шутит один из комментаторов. Другой выражает обеспокоенность: "Тупейшее отмывание и растрата бюджета". Некоторые пытаются найти позитив: "Так по сути они все равно работают".

Такие новости обрадовали пророссийские каналы. Они уже подхватили сообщения и активно обсуждают.

Напомним, скандалы из-за неудовлетворительного состояния фортификаций возникают регулярно. Недавно появилась информация, что в Чернигове возник конфликт из-за качества фортификационных сооружений в области. Сообщалось, что местные власти выделили на них 110 миллионов гривен из городского бюджета.

Состояние построек поражает. Часть из них заросла сорняком, была затоплена и саморазрушена. А в местных властях между тем перекладывают вину друг друга.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам. Таким образом, власть отреагировала на запрос общественности.