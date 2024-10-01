В Одессе скандал из-за гуманитарки: просроченное лекарство для детей, что говорят врачи и меценаты

Больница сначала приняла гуманитарку без возражений

В Одессе разразился новый скандал с просроченным лекарством из гуманитарной помощи для Областной детской клинической больницы. Срок годности большинства из "подарков" истек еще в 2021-2022 годах.

Как отмечает местный паблик "Думская. Одесса", эту гуманитарную помощь отправили в медучреждение глава местной ячейки "Батьківщина" Дмитрий Жеман, заместитель председателя облсовета Олег Радковский, депутат облсовета от "Батьківщини" Александр Барский и директор фонда "Шляхетна справа" Сергей Шутов.

В коробках для детской больницы были просроченные шприцы, антисептики, витамины, ковид-тесты и два пледа. Руководство больницы шокировано такой помощью, поэтому записало видеообращение. В нем врачи возмущены и откровенно показывают просроченные лекарственные средства, добавляя, что использование просрочки для лечения детей – уголовная статья.

Однако скандал в сети имел продолжение, ведь 1 октября паблик запостил видео, где "меценаты" на повышенных тонах разговаривают с врачами. Так, член команды "Батьківщина" и по совместительству директор фонда "Шляхетна справ" Сергей Шутов подчеркнул, что их поведение недопустимо.

Ведь, по словам Шутова, руководство больницы имеет его личные контакты, поэтому должно было связаться с ним, прежде чем поднимать скандал в сети. На видео слышно, как Сергей говорит, что эти заявления больницы пахнут не заботой о детях, а политической борьбой. К тому же, по его словам, далеко не все лекарства были просрочены и сначала медперсонал его принял.

То есть врачи не проверили должным образом лекарство во время получения, когда могли отказаться от части партии. А уже потом, увидев просрочку, подняли скандал в сети.

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