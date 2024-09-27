В Одессе Черное море изменило цвет: что случилось и как это выглядит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это временное явление
На пляжах Одессы местные жители заметили, что море внезапно перекрасилось в красный цвет. Это хорошо заметно во время шторма, когда волны ударяются о берег можно заметить, что они приняли мутновато-красный оттенок.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов Одессы. Автор ролика рассказала, что еще несколько дней назад море было совершенно прозрачным.
Глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский на своей странице в Facebook объяснил, что это явление называется "красный прилив". Оно вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей.
"Токсины в морской воде; возможны аллергии при купании и отравлении при потреблении морепродуктов; опасность массовых заморных процессов; яркая биолюминесценция", — написал он.
Балинский также подчеркнул, что причиной этого есть загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долговременное влияние каховской диверсии на токсические цветения.
Отметим, что подобные сообщения начали появляться с начала сентября текущего года. Вместе с тем очевидцы писали, что ночью вода начинает светиться. Это происходит потому, что динофлагеляты могут фосфоризироваться и тогда вода начинает светиться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переживает оккупацию один из пляжей в Ялте. Россияне превращают все вокруг в себя в свалку.