В Одессе Черное море изменило цвет: что случилось и как это выглядит (видео)

Это временное явление

На пляжах Одессы местные жители заметили, что море внезапно перекрасилось в красный цвет. Это хорошо заметно во время шторма, когда волны ударяются о берег можно заметить, что они приняли мутновато-красный оттенок.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов Одессы. Автор ролика рассказала, что еще несколько дней назад море было совершенно прозрачным.

Глава общественной экологической организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский на своей странице в Facebook объяснил, что это явление называется "красный прилив". Оно вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей.

"Токсины в морской воде; возможны аллергии при купании и отравлении при потреблении морепродуктов; опасность массовых заморных процессов; яркая биолюминесценция", — написал он.

Балинский также подчеркнул, что причиной этого есть загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долговременное влияние каховской диверсии на токсические цветения.

Отметим, что подобные сообщения начали появляться с начала сентября текущего года. Вместе с тем очевидцы писали, что ночью вода начинает светиться. Это происходит потому, что динофлагеляты могут фосфоризироваться и тогда вода начинает светиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переживает оккупацию один из пляжей в Ялте. Россияне превращают все вокруг в себя в свалку.