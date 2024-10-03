Одесса получила в подарок 10 больших автобусов, но на маршруты их не выпускают: в чем причина

Проблема в бюрократии

Одесса получила от города-побратима Стамбул десять автобусов Mercedes. Они находятся в депо КП "Одесгорэлектротранс" и поставлены на учет, как гуманитарная помощь, однако с их использованием возникают проблемы.

Автобусы вместительные, комфортные и приспособлены для перевозки людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе мэрии. Экологический стандарт этого транспорта — Евро-4.

Дело в том, что завезти автобусы класса ниже, чем Евро-5, в Украину можно только в качестве гуманитарной помощи. С другой стороны, коммунальные предприятия не могут получать прибыль от использования гуманитарных автобусов.

Именно из-за этой коллизии автобусы в Одессе простаивают. Транспорт, переданный Стамбулом, присоединится к автобусам из Регенсбурга, которые были переданы Одессе ранее и не выходят на маршруты по той же причине.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, Одесский городской совет ведет работу, чтобы автобусы из Стамбула и Регенсбурга начали перевозить пассажиров.

Как сообщал "Телеграф", на днях в городе Южном Одесской области разразился скандал вокруг депутата городского совета Дениса Щамбуры. Он выступает против сноса памятников российского имперского периода, а также распространяет в соцсетях запрещенную символику.