Против сноса Пушкина и за символы "Дня победы". На Одесчине вспыхнул скандал с депутатом (фото)

Депутат городского совета Южного Одесской области не скрывает своих взглядов

На днях в городе Южном Одесской области разразился скандал вокруг депутата городского совета Дениса Щамбуры. Он выступает против сноса памятников российского имперского периода, а также распространяет в соцсетях запрещенную символику.

Об этом написал в Telegram активист Демьян Ганул. Он отметил, что Щамбура даже после полномасштабной агрессии России продолжает поздравлять в Facebook с 9 мая — "Днем победы", чтит сепаратистов в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также выступает против сноса памятника Пушкину в Одессе.

Денис Щамбура, депутат Южненского городского совета

В настоящее время страница Щамбуры в Facebook закрыта для других пользователей, однако Ганул сумел опубликовать скриншоты.

"О каком переименовании в городе Южное может идти речь, когда там такие представители местного совета? Это типичный ждун, который ждет российскую армию", — пишет Ганул.

Также активист опубликовал скриншот декларации Щамбуры за 2023 год — она доступна на платформе открытых данных YouControl. Тут указано, что Щамбура обладает земельным участком площадью 510 кв. метров, квартирой площадью 91 кв. метр, а также нежилым помещением площадью 140 кв. метров.

Также в декларации написано, что Щамбура является владельцем автомобиля Toyota Camry 2021 года выпуска — стоимость транспортного средства составляет 800 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе разразился скандал с просроченными лекарствами из гуманитарной помощи для Областной детской клинической больницы. По информации местных СМИ, срок годности большинства препаратов истек еще в 2021-2022 годах.