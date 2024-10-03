Одеса отримала у подарунок 10 великих автобусів, але на маршрути їх не випускають: у чому причина

Проблема у бюрократії

Одеса отримала від міста-побратима Стамбул десять автобусів Mercedes. Вони знаходяться в депо КП "Одесміськелектротранс" і поставлені на облік як гуманітарна допомога, проте з їх використанням виникають проблеми.

Автобуси місткі, комфортні та пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, повідомили у прес-службі мерії. Екологічний стандарт цього транспорту – Євро-4.

Справа в тому, що завезти автобуси класу нижче, ніж Євро-5, в Україну можна тільки як гуманітарну допомогу. З іншого боку, комунальні підприємства не можуть отримувати прибутки від використання гуманітарних автобусів.

Саме через цю колізію автобуси в Одесі простоюють. Транспорт, переданий Стамбулом, приєднається до автобусів з Регенсбурга, які були передані Одесі раніше і не виходять на маршрути з тієї ж причини.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, Одеська міська рада веде роботу, щоб автобуси зі Стамбула та Регенсбурга почали перевозити пасажирів.

Як повідомляв "Телеграф", днями у місті Южному Одеської області вибухнув скандал навколо депутата міської ради Дениса Щамбури. Він виступає проти знесення пам’яток російського імперського періоду, а також розповсюджує у соцмережах заборонену символіку.