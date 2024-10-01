Одессу ждет большой земельный передел? Прокуратура подала в суд иск

В свое время многие участки у моря перешли в частную собственность

В Одессе решили вернуть в коммунальную собственность земельный участок у Трассы здоровья, на 12-й станции Большого Фонтана. Его площадь составляет почти гектар.

Одесская областная прокуратура подала в хозяйственный суд региона соответствующий иск, пишет "Думская". Отмечается, что ответчиком выступает компания "Универсал Сити".

Эта компания приобрела участок на аукционе в сентябре 2007 года, заплатив внушительную сумму. Сначала ООО собиралось построить там спортивно-оздоровительный комплекс, затем жилой дом Puerta del Sol, однако помешал кризис. Сейчас на этом участке находится стоянка для авто.

В случае, если суд удовлетворит иск прокуратуры, это может стать началом пересмотра большой приватизации времен Эдуарда Гурвица, который был мэром Одессы в 2005-2010 годах. В то время через аукционы было продано немало участков на побережье моря. Большинство из которых уже застроили.

Напомним, в Одессе разразился новый скандал с просроченным лекарством в гуманитарной помощи для Областной детской клинической больницы. Срок годности большинства из "подарков" истек еще в 2021-2022 годах.