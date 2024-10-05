Обматюкала і вдарила водія. В Одесі заступник голови департаменту ОВА влаштувала скандал, відео

Заступник голови департаменту вилала водія матом і розпустила руки

В Одесі стався новий скандал, пов’язаний із маршрутками. Чиновниця обласної військової адміністрації влаштувала скандал у маршрутному таксі, матюкала та вдарила водія.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-пабліки. Йдеться про Наталю Смертенюк, заступника голови департаменту аграрної політики Одеської ОВА. Вранці, 5 жовтня, з’явилося відео конфлікту між водієм однієї з маршруток та пасажиркою – нею виявився Смертенюк.

Причина конфлікту полягала в тому, що нібито водій не зупинився на зупинці, де його попросили. Спочатку жінка обклала водія нецензурною лайкою, а потім почала бити його по голові.

Увага, відео містить нецензурні вирази!!!

Водій намагався словесно відбиватися від нападок, зазначав, що жінка має перестати так поводитися. Однак це не заспокоїло бешкетницю, а навпаки, розлютило її.

"Ти коли перестанеш зі мною так "базарити". Вдома так розмовлятимеш зі своєю дружиною", — говорила Смертенюк. Закінчився скандал тим, що чиновник покинула салон маршрутки.

Пізніше в.о. директора департаменту аграрної політики Одеської ОВ Віталій Власенко прокоментував цю ситуацію. Він назвав поведінку чиновниці негідною для державного службовця та анонсував проведення службової перевірки, за результатами якої буде вирішено її питання перебування на цій посаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Святошинському районі Києва сталася масова бійка.