Одесса может остаться без скорой помощи: власти предупредили о серьезной проблеме и предложили выход

Десятки машин экстренной помощи не могут выехать на вызов

В Одессе возникла серьезная проблема с нехваткой фельдшеров и водителей скорой помощи. Поэтому Одесский городской совет призвал предоставить бронь от мобилизации работникам экстренной медицинской помощи.

Об этом в Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, только за последние 9 месяцев при разных обстоятельствах из Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволилось более 600 работников, а из-за нехватки кадров в Одессе ежедневно не выезжает на маршрут 20 машин экстренной помощи.

"Недавно я был на совместных учениях, где пообщался с одесскими бригадами экстренной помощи — нагрузка колоссальная. Мастерство водителей поражает, ведь они должны за считанные минуты доставить медиков на место, чтобы спасти жизнь. Мы все понимаем — нужно выполнять планы мобилизации. Нашим военным на фронте тоже нужны медики. Но ведь не в ущерб тем, кто в тылу. Нельзя оставлять миллионный город, страдающий от регулярных вражеских обстрелов, без экстренной помощи", — подчеркнул городской голова.

Труханов подчеркнул, что депутаты Одесского городского совета согласились, что уже достигнут критический предел. По его словам, если не будут забронированы те, кто еще остался в службе, то может случиться так, что некому будет приехать на вызов.

"И от этого не застрахован никто: ни работник ТЦК, ни государственный служащий, ни охранник частной охраны. И даже семья военного, что сегодня защищает Украину на фронте", — подчеркнул мэр Одессы.

Труханов сообщил, что депутаты Одесского городского совета поддержали коллегиальное обращение о предоставлении брони от мобилизации сотрудникам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и признать его критически важным предприятием. Обращение будет направлено в ответственные органы.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между работниками "скорой помощи" и ТЦК. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.